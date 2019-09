Novaresio blanqueó y ya piensa en matrimonio

| Publicado en Edición Impresa

Horas después de blanquear su romance con el agente inmobiliario Braulio Bauab, Luis Novaresio charló con el programa radial de Catalina Dlugi.

“Yo hice del bajo perfil algo muy fuerte, no porque tenga nada que ocultar o no este orgulloso de todo lo que me pasó y me pasa, sino porque muchas veces cuando uno habla de su vida personal, involucra a la familia”, precisó el periodista.

En cuanto a su vínculo amoroso, reconoció que está “recontra bien”, pero que trata de ser “muy respetuoso” cuando están involucradas otras personas. Sobre el final, lanzó una bomba total: “Yo trato de ser muy reservado, pero ahora no sé qué vendrá, quizá me tendré que casar. Si eso pasara sería en Rosario”, cerró.