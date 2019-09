De terror: robaron un banco de La Plata con todos los clientes adentro

ANTICIPO

Esta mañana un golpe comando asaltó el Banco Industrial de 15 entre 58 y 59. Según las primeras informaciones, dentro de la entidad bancaria había gran cantidad de clientes.

Se cree que actuaron entre 6 y 7 delincuentes y en estos momentos la Policía los busca por la Autopista La Plata-Buenos Aires, por donde creen que escaparon.

Según contaron testigos del hecho, les pidieron que se tiren al piso y luego comenzaron a llevarse el dinero en bolsas.

Un vecino del banco habló con eldia.com y dijo: "Estaba cortando el pasto en el jardín y escuché gritos. Cuando salí a la calle vi un Peugeot 208 gris metalizado con dos encapuchados en el medio de la calle. Toqué la alarma vecinal y no pasaba nada. Me quedé viendo por la ventaba, salieron 4 de adentro, uno con chaleco de la policía y un fal grandote. No se escuchó ni un disparo pero sí muchos gritos. En 10 minutos pasó todo".

Por su parte, Miguel es taxista y se encontraba dentro de la sucursal del Industrial al momento del ataque. Según contó, "actuó un grupo comando. Se bajaron al menos tres morochos tipo nigerianos, se metieron corriendo. Uno me apuntó y me hizo tirar al piso. Levanté las manos porque estaban muy armados". En su relato, aún en shock, el hombre sostuvo que "al banco entraron cinco y uno se quedó en el auto. Entraron corriendo, tiraron todo de la caja, le pegaron a la cajera y al vigilador. A la mujer que estaba cobrando le manotearon la cartera y se llevaron todo el dinero en minutos".

En tanto, personal del Same que trabajó en el lugar de los hechos confirmó a este diario que atendieron a siete personas, la mayoría de ellas por ataques de nervios luego de los dramáticos momentos que tuvieron que atravesar. Si bien no debieron trasladar a un hospital a ninguna de las víctimas, una fue atendida por un fuerte golpe en la cabeza, el cual creen que fue producto de un culatazo de los delincuentes.