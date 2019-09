"Prefiero que un periodista me critique a que sea obligado a callarse" dijo Finocchiaro a Marziotta

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo hoy preferir "mil veces que un periodista me critique a que uno solo sea obligado a callarse", en un mensaje que a la candidata a vicejefa porteña del Frente de Todos, Gisella Marziotta, quien habìa apoyado la creación de una Conadep para periodistas y luego se retractó.

"Estimada Gisela Marziotta, el derecho a la libertad de expresión y su derivado, el derecho a la libertad de prensa, pertenecen a cada persona que vive en nuestro país. Prefiero 1000 veces que un periodista me critique a que uno solo sea obligado a callarse", escribió el ministro en su cuenta de la red social Twitter.

Finocchiaro, en declaraciones realizadas luego a radio La Red, sostuvo que la libertad de prensa "pertenece a todos, a quien la ejerce como periodista y a quien la ejerce como ciudadano" y sostuvo: "Preferiría mil veces ser criticado por un periodista a que una sola voz tenga que callarse".

"No hay sistema democrático posible sin libertad de expresión. La democracia no consiste sólo en votar, el voto es condición necesaria pero no suficiente", afirmó.

El ministro de Educación dijo que "el kirchnerismo siempre tiende a banalizar los sucesos graves de la historia", y consideró que "Lo terrible y dramático de esto es equiparar a los periodistas que ejercen su profesión con quienes cometieron un genocidio en la época más oscura de la Argentina".

"Hay una sed de revanchismo, es una venganza contra los periodistas que opinaron como quisieron opinar, libremente", expresó.