Grindetti aseguró que el triunfo de "depende de nosotros" y negó corte de boleta

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, aseguró hoy que el triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones del 27 de octubre “depende de nosotros”, y aseguró que esa fuerza política “es creíble porque cumplimos lo que prometimos”.

"Estamos más fuertes que nunca, todos los días recorremos los barrios y recibimos el apoyo de cada uno de los vecinos que nos alientan a no aflojar", sostuvo Grindetti.

El jefe comunal, que busca su reelección en Lanús, indicó también que “el triunfo depende de nosotros: tenemos que tocar todos los timbres y hablar con todos los vecinos, somos creíbles porque cumplimos lo que prometimos".

Consultado sobre una posible campaña que promueva el corte de boleta en contra del presidente Mauricio Macri, el intendente desmintió esa versión.

"Le pedimos a los vecinos que al momento de emitir su voto se tomen un momento para pensar en Lanús. No estamos pidiendo que corten a Mauricio (Macri), estamos pidiendo que corten a (Edgardo, candidato del Frente de Todos) Depetri, que no conoce el municipio y no tiene ninguna propuesta, y solo habla de Venezuela o del precio del dólar, pero de proyectos e ideas no escuchamos nada", consignó.

Grindetti relanzó ayer su campaña con vistas a las elecciones del domingo 27 de octubre con un acto en el club El Porvenir, en Gerli, en el que repasó los logros de su gestión ante la militancia de Juntos por el Cambio, con la meta de dar vuelta la derrota de las PASO y retener la intendencia.

Durante el acto, el jefe comunal de Cambiemos trazó los logros y avances experimentados por el municipio durante su gestión, fundamentalmente en áreas como obra pública, con la recuperación de espacio público (plazas y parques) y la repavimentación de 1.600 cuadras y colocación de 25 mil nuevas luces LED en todo el distrito.