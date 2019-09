Wiñazki cruzó a Rial por mofarse del ataque a Birmajer: “Es algo peligroso”, manifestó

| Publicado en Edición Impresa

El escritor Marcelo Birmajer fue noticia esta semana por haber sufrido un nuevo ataque en la calle, una situación por la que Jorge Rial se mofó en sus redes sociales, algo que a Nicolás Wiñazki le parece “peligroso”.

Según relató el autor de “El alma al diablo” e “Historias de hombres casados”, el miércoles caminaba por la calle cuando sufrió una amenaza. “Se me acercó un fascista que, paradójicamente, me dijo a mí eso, y repitió dos veces que no voy a poder caminar tranquilo por la calle”, contó Birmajer, quien ha hecho público su apoyo a Macri y ha criticado firmemente al kirchnerismo, al que calificó como “un virus que corroe la inteligencia”.

Tras el relato del escritor, Jorge Rial tuiteó con malicia: “Qué flojos resultaron. Una puteada en la calle los desestabiliza. Se criaron en un balcón”.

Y Nicolás Wiñazki, quien junto a Lanata, en 2016, vinculó al periodista con un empresario con causas judiciales de corrupción, no dudó en cruzarlo.

“Es más que un tuit. Me parece que no está bueno. Yo le tengo respeto y suelo hablar con él, pero esto es algo peligroso”, manifestó Wiñazki.