Cinco cotejos animarán la fecha 7 de la Liga Amateur

Con cinco partidos (tres de primera y dos del ascenso), esta tarde a partir de las 16 se jugará en forma parcial la séptima fecha del torneo Clausura de primera división, de la Liga Amateur Platense. El resto de la jornada se completará mañana, también desde las 16.

El partido que sostendrán esta tarde Gimnasia y River, por la Superliga, obligó a la Liga a desdoblar la reunión, pasando para mañana el grueso de los encuentros. En tanto que hoy van a jugar CRISFA vs. San Lorenzo de Villa Castells; Estrella vs. CC. Tolosano y Porteño vs. Curuzú (en primera A) y Peñarol vs. Villa Montoro e Independiente For Ever, por la Primera B.

Como los locales no tienen problemas con la seguridad, optaron por no llevar sus compromisos un día después.

En cuanto al programa de mañana, el mismo contempla los siguientes partidos:

PRIMERA A: Las Malvinas vs. Centro Fomento Ringuelet (528 y 140); ADIP vs. Comunidad Rural (10 y 485); Asociación Brandsen vs. Unidos de Olmos (43 y 184); Everton vs. Nueva Alianza (7 y 629) y CRIBA vs. Villa Lenci (2 y 611).

PRIMERA B: Centro Fomento vs. La Plata FC. (58 y 132); Talleres vs. Romerense (517 y 143); Alumni vs. Asociación Iris (70 y 148); Argentino Juvenil vs. San Martín (18 y 460) y Tricolores vs. Polideportivo Gonnet (4 y 94).

LAS BONITAS

Por otra parte, el seleccionado femenino de la Liga Amateur Platense, Las Bonitas, enfrentaban al cierre de la presente edición a su par de San Nicolás, en cancha de ADIP, en el marco del partido de ida de las semifinales del Torneo Provincial.