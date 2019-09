“Estamos muy entusiasmados y trabajando muy bien”

El base fue presentado en sociedad. Tras 17 años, regresa al Club para disputar la Liga Argentina. “Siempre fue un sueño volver”, dijo

Fernando Alegre

falegre@eldia.com

Ya era un hecho su retorno a Gimnasia. Sin embargo, en la jornada de ayer el Club lo presentó de manera oficial y Nicolás Gianella ya es parte del equipo que disputará la Liga Argentina de Básquet. Rodeado de su familia y acompañado por José Luis Staiano y Cipriano Pietra, el zurdo posó con la “10”, camiseta que lo acompañará durante toda la temporada.

“Su vuelta es un sueño hecho realidad que nos emociona. Nos embriaga de un lindo sentido de pertenencia. Sobran las palabras: vuelve el hijo pródigo”, comenzó diciendo Staiano.

Seguidamente, el propio Gianella agradeció las palabras del dirigente para, él mismo, describir el momento y las sensaciones que pasaban por su cabeza.

“Es una alegría enorme volver a ponerme esta camiseta, por la historia y por todo lo que se vivió en mi casa. Todas las cosas que viví acá, de muy chico, pesaron mucho al momento de tomar la decisión de volver a ponerme la camiseta del Club”, manifestó. “Agradezco la paciencia que me tuvieron. No fue fácil tomar la decisión. Respetaron mis tiempos y me esperaron”, sostuvo. “Estoy muy agradecido porque ustedes y mi familia son los responsables de que vuelva a ponerme esta camiseta. Siempre fue un sueño poder hacerlo”, reconoció.

- ¿Qué equipo y qué Gimnasia te encontraste, teniendo en cuenta que ya tuvieron su primer amistoso?

- Un equipo con muchas ganas. Estamos muy entusiasmados y estamos trabajando muy bien. Los entrenamientos están saliendo con mucha fluidez y eso es algo que se logra con el transcurso del trabajo y del tiempo. Pero se está viendo una química bastante linda, que a veces no es normal conseguirla con tan poco tiempo. Lógicamente vamos a tener que seguir trabajando y conociéndonos más. Poco a poco vamos a ir viendo para qué estamos en esta Liga.

primera prueba superada

Mientras busca su mejor versión, Gimnasia ya comenzó con los amistosos de pretemporada.

En la jornada de jueves y aprovechando el cruce de los Juveniles en Liga de Desarrollo, el Lobo se midió ante Estudiantes de Olavarría, que en las últimas horas sumó al ex Tripero, Matías Sesto. En dicho cruce, luego de la caída por 90 a 44 de los dirigidos por Juan Manuel Budiño, el quinteto de Liga Argentina derrotó al Bataraz por 79 a 75, con 23 unidades del interno Pablo Alderete, 22 del externo Joaquín Ríos y 13 del mencionado Gianella.