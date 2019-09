Miguel Acevedo, titular de la UIA: "El gobierno de Macri me desilusionó"

El empresario atribuyó la crisis actual a "un problema político, no económico". Y se mostró a favor de reabrir las paritarias" para tratar de recomponer la pérdida de poder adquisitivo

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri acusándolo de haber "ignorado" a la industria nacional y admitió sentirse "desilusionado".

En declaraciones a la prensa, el empresario consideró que Macri "se cerró en su equipo y su grupo que hablaba en sí mismo". "Este gobierno me desilusionó", aseguró.

El titular de la central fabril estimó que dada la situación actual "nos va a costar diez años recomponer el poder adquisitivo" y en ese marco se expresó favor que "se van a tener que abrir paritarias".

"Desde el 2011 hasta hoy tenemos una destrucción del 15% de la industria nacional", consideró Acevedo, incluyendo en esa caída al segundo gobierno de Cristina Kirchner.

Con relación a la situación actual, el titular de la UIA afirmó que "tenemos un problema político, no económico" y calificó de "atroz la desconfianza, no sólo para los de afuera".

Asimismo, aseguró que "nos estamos ahogando en un charco de agua" y no dudó en decir que "si me llamaran para consultarme cómo está la situación argentina, no atendería el teléfono".