Procesan sin prisión preventiva al policía de la Ciudad que pateó a un hombre que murió

El efectivo de la Policía de la Ciudad acusado de provocar la muerte de un hombre armado con un cuchillo al que derribó de una patada, el 20 de agosto último en el barrio porteño de San Cristóbal, fue procesado hoy sin prisión preventiva por la jueza de la causa, quien consideró que tuvo un accionar "excesivo e intempestivo".

Según trascendió, el fallo de la magistrada Yamile Bernan recayó sobre el oficial inspector Esteban Ramírez (42), quien seguirá imputado del "homicidio perterintencional" de Jorge Martín Gómez (41), delito que prevé una pena de entre tres y seis años de cárcel.

Y en la misma resolución la jueza le trabó al acusado un embargo de dos millones de pesos sobre sus bienes.

Para la jueza Bernan "es incuestionable que el imputado tenía el deber de desarmar a Gómez, pero también debía extremar los esfuerzos para preservar su integridad física dado que, como se viene diciendo, se encontraba en un estado de indudable y visible vulnerabilidad".

"Esa es la razón por la cual el proceder de Ramírez no puede ser de ningún modo convalidado", opinó en su resolución y en ese sentido sostuvo que el policía "no actuó en cumplimiento de un deber pues no se encontraba legalmente habilitado a actuar como lo hizo".

La jueza consideró que la situación que enfrentó Ramírez "no demandaba semejante despliegue de fuerza" y "aunque Gómez portara un cuchillo, su delicado y evidente estado aconsejaba la máxima prudencia y un actuar acorde a los protocolos específicos para la intervención en caso de personas con consumo problemático que, sin embargo, fueron absolutamente ignorados".

Bernan sostuvo que a su entender la víctima "no había cometido ningún delito ni estaba huyendo de la autoridad, circunstancias que eran conocidas por Ramírez".