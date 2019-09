VIDEO: FIFA presentó el logo del Mundial de Qatar 2022

La FIFA presentó hoy el logo oficial del Mundial de Qatar 2022 con una proyección de imágenes sobre la fachada de los edificios más representativos del país.

El acto se llevó a cabo en Doha a las 20.22 locales y el logo fue presentado en simultáneo en las redes sociales de la entidad que regula el fútbol mundial.

El nuevo logo tiene curvas que "representan las onduladas dunas del desierto" y un bucle que hace referencia tanto al número ocho (por la cantidad de estadios que tendrá el torneo) como al símbolo del infinito, que según la organización, "refleja la naturaleza interconectada del evento".

