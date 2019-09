¿Maradona le abre la puerta al Lobo?: qué dijo en sus redes sociales

Diego Maradona se manifestó mediante sus redes sociales sobre la posibilidad de dirigir en Argentina y aclaró que de momento no recibió ningún ofrecimiento por lo que tampoco rechazó ninguna posibilidad.

Cabe señalar que Gimnasia está detrás de los pasos del Diez y hoy habrá una reunión entre las partes para acercar posiciones. La Dirigencia albiazul quiere a Maradona como DT del Lobo y más allá de algunas internas, la decisión de ir por sus servicios está tomada.

"Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!", escribió el Diez en su cuenta oficial de Instagram.

Si bien ayer se había dado por caída la chance por una supuesta negativa del entorno de Maradona a la posibilidad del Lobo, los dichos del protagonista hoy echan por tierra esa versión.

De este modo, el técnico confirma que tiene ganas de dirigir en el fútbol argentino y está dispuesto a afrontar el desafío que, hoy, sería enderezar el rumbo futbolístico del Lobo. Además, también dejó de manifiesto que su salud no será un impedimento para poder desempeñar sus funciones.

Vale recordar que Maradona fue operado de su rodilla derecha el 24 de julio pasado, y gracias a ello ha comenzado a caminar normalmente otra vez aunque aún no tendría el alta. La idea de Gimnasia es que en el transcurso de la presente semana el sucesor del Indio Ortiz esté en Estancia Chica y se haga cargo del plantel profesional con vistas a la reanudación del campeonato donde el Lobo recibirá a Racing en el Estadio del Bosque por la 6º fecha. Sin embargo, si lo de Maradona se dilata un poco, en el seno dirigencial creen que podrían esperarlo un tiempo prudencial.

Un grupo de dirigentes albiazules impulsaron la llegada del “Diez” y lo ven como un hecho importante y positivo para el Lobo en este momento. Mientras tanto, otros observan la situación sin estar muy convencidos, pero el hecho de tratarse de Maradona, de todos modos, les genera algo especial.

En tanto, muchos hinchas albiazules se ilusionan con el posible arribo de Maradona para dar un fuerte golpe de efecto; mientras que también estuvieron los otros hinchas que no querían saber nada con su llegada. Maradona divide aguas adentro y afuera, pero lo concreto es que su arribo hoy es posible.