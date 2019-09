Miles de afiliados al IOMA continúan sin la cobertura médica en la Región

Se cumplió ayer el quinto día de conflicto que mantienen la Agremiación Medica platense y FEMEBA

Lleva casi una semana el conflicto que tiene a los afiliados de IOMA del interior provincial sin acceder a las prestaciones ni a la atención médica en La Plata a partir de un conflicto entre la Agremiación Médica Platense (AMP) y la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba). En la Región afecta a los afiliados de Berisso que no pueden atenderse con profesionales en nuestra ciudad.

A partir del corte de la atención, que rige desde el jueves 29 de agosto, los afiliados de esa obra social provenientes del interior bonaerense son considerados como “particulares” y deben pagar los tratamientos y consultas que realicen en La Plata, señalaron desde la AMP.

En tanto, desde IOMA indican que se encuentran “interviniendo en el conflicto” y aclararon que “cualquier suma de dinero que sea solicitada por encima del valor del bono de consulta será debitado de la facturación que corresponda a las entidades y será acreditado a los afiliados mediante la modalidad de reintegro”.

Fuentes de la AMP, explicaron que la interrupción de las prestaciones se debe a “débitos indebidos” y al “incumplimiento” del convenio por parte de Femeba. No obstante, el presidente de esa Federación, Guillermo Cobian, negó esa falta y dijo, en declaraciones periodísticas, que el conflicto se originó “a partir de que la AMP intentó facturar afiliados que no son de Femeba”.

“No hay ningún incumplimiento del convenio. Lo que sucede es que la Agremiación Médica Platense está intentando facturar afiliados que no son de Femeba y no vamos a pagar lo que no nos corresponde. IOMA está al tanto y va a intervenir”, indicó Cobian.

La medida, en la Región, afecta a los afiliados al IOMA de Berisso que necesiten realizar consultas o prácticas médicas. También a los afiliados de decenas de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires.

Desde la AMP, en tanto, aclararon que la interrupción de las prestaciones no aplica para los afiliados de las entidades adheridas al Cemibo (Ensenada, Balcarce, Mar del Plata, San Pedro, Tandil y Trenque Lauquen) y al Femecon (Tres de Febrero, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza, Hurlingam, Lomas de Zamora, Morón, San Isidro, San Martín y Vicente López).

PROTESTA Y PEDIDO DE AUDIENCIA

Por otra parte, gremios de la administración pública bonaerense denunciaron el vaciamiento de la obra social IOMA y organizan “un plan de lucha en defensa de la entidad”.

“Pretenden gerenciar la obra social y avanzar sobre la información de 2 millones de afiliados, intervenir en la autorización de afiliaciones, entre otras reformas que afectan a los afiliados”, detallaron desde ATE.

En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional provincia de Buenos Aires, realizó un pedido de audiencia con carácter urgente a las autoridades del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Según indicaron “es para manifestar la profunda preocupación respecto de la situación en la que se encuentran inmersos los afiliados obligatorios de la obra social, durante el período que demora en otorgarse la prestación previsional definitiva”.

El pedido apunta “solucionar el problema de la falta de prestaciones para afiliados que están en trámite jubilatorio”, agregan.