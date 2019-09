Mafalda, la chica antisopa y eterna, cumplió 55 años

La niña rebelde creada por Quino se independizó de su padre y sigue soplando velitas aunque él ya no la dibuje

Enemiga eterna de la sopa, perspicaz y preguntona hasta el hartazgo, Mafalda sigue siendo esa niña de clase media que supo enamorar a generaciones de argentinos y de cuyas primeras palabras se cumplieron ayer 55 años.

La huella de este ícono de la rebeldía se publicó por primera vez en la revista Primera Plana el 29 de septiembre de 1964, con formato de tira pero con el objetivo encubierto de publicitar una línea de electrodomésticos de nombre Mansfield, lanzada por la firma Siam Di Tella. Luego, a partir de marzo del 65, la historieta creada por Joaquín Salvador Lavado Tejón (más conocido como Quino) comenzó a ser un clásico del legendario diario El Mundo.

“Mafalda es una verdadera heroína rebelde que rechaza el mundo tal cual es”

Sin embargo, la historieta dejó muy pronto atrás esa impronta comercial para transformarse en un emblema anticapitalista que desde el humor objetó los déficits del sistema y retrató las tensiones de una sociedad pacata atravesada por prejuicios atávicos, librada a los desatinos políticos e inmersa en un clima de beligerancia impuesto por la guerra de Vietnam y el fantasma de la Guerra Fría.

No sólo eso: Mafalda, que fue traducida a 30 idiomas y lleva vendido en la Argentina más de 20 millones de ejemplares, se hizo fuerte en la representación de distintos arquetipos sociales consustanciales a los 70, desde el ama de casa confinada a la vida familiar y absolutamente indolente con las problemáticas del mundo exterior, hasta la rebeldía de los jóvenes.

VOCERA DE UNA ÉPOCA

La tira de Quino bosqueja las tribulaciones de una niña que entremezcla un mapa de afinidades y rechazos acordes a su edad -el odio a la sopa, el amor a los Beatles- con un menú de temáticas asociadas al mundo adulto, donde tienen lugar sus apreciaciones sobre la paz, los derechos humanos y la democracia.

“Mafalda vive en un continuo diálogo con el mundo adulto, mundo al cual no estima, no respeta, hostiliza, humilla y rechaza, reivindicando su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo de un universo adulterado por los padres”, la definió alguna vez el semiólogo y ensayista Umberto Eco.

Cuando Umberto Eco leyó Mafalda quedó fascinado. Enamorado es la palabra que utilizó. Y bajo el embrujo de ese enamoramiento cultural e intelectual fue que se encargó especialmente del álbum que se editó en Italia en 1969 titulado “Mafalda la contestataria”. En el prólogo escribe que “no se trata solamente de un personaje de historieta más; es, sin duda, el personaje de los años setenta. Si para definirla se utilizó el adjetivo ‘contestataria’, no es sólo para alinearla en la moda del anticonformismo. Mafalda es una verdadera heroína ‘rebelde’, que rechaza el mundo tal cual es”.

Militante incansable contra la injusticia, la hipocresía y la discriminación, la eterna rebelde supo resumir las contradicciones de la época: por un lado el descontento frente al rumbo de la economía pero al mismo tiempo la expectativa latente de un cambio social impulsado por los coletazos del Mayo francés y los movimientos revolucionarios que se replicaban por entonces en distintas regiones de América Latina.

Cincuenta y cinco años después, el desencanto parece haberse adueñado del paisaje y más allá de la disolución de la idea de progreso -una contribución certera de la posmodernidad- y de la revolución tecnológica que ha transformado desde las guerras hasta las relaciones personales, nada parecería sorprender demasiado a la contestataria Mafalda.

Política, inocente e idealista y con un grupo de amigos bien diverso entre el almacenero Manolito, la utópica Libertad, la conservadora Susanita, y sus inseparables Miguelito y Felipe, Mafalda forma parte de la cultura argentina desde hace ya décadas. Hay un mundo Mafalda, y su universo, plagado de frases ingeniosas y de una madurez muchas veces corrosiva, representa como pocas expresiones artísticas las distintas manifestaciones sociales y sigue, a 55 años de su primer trazo, tan viva como la primera vez.

SIEMPRE PRESENTE

El mundo sigue siendo acaso tan injusto y desigual como cuando Mafalda nació -hace 55 años- y aunque ella ya no está presente para retratarlo con su irreverencia, su potencia discursiva sobrevive como un mojón que suma legiones de lectores con cada nueva edición de sus tiras y obliga cada tanto a su creador, el humorista Quino, a imaginar qué banderas levantaría hoy su inolvidable criatura.

Hace décadas que Quino afronta con resignación un aluvión de preguntas en las que viejos y nuevos lectores se sustraen al ejercicio de proyectar la mirada sagaz de la célebre niña sobre la agenda temática del presente. Que diría Mafalda de ...? Jamás lo sabremos, ya que aquella niña ya tiene 55 años.