La experiencia del ex Lobo que tuvo a Maradona de DT: "Tiene cosas de Alfaro, ojalá vaya a Gimnasia"

Por: NICOLAS LAMBERTI

El nombre de Diego Maradona está revolucionando el mundo Gimnasia. El posible arribo del astro a la dirección técnica del Club acapara toda la atención de los hinchas pero también del plantel que se encuentra expectante respecto a lo que pueda suceder a corto plazo.

Lo que genera Maradona tanto en el público como en los medios ya es “increíble” pero lo que produce en los futbolistas es “fantástico”. Fue lo que Jorge Córdoba le dijo a este medio mientras viajaba con su equipo Correcaminos rumbo a Guadalajara donde jugará esta noche por una nueva fecha del ascenso mexicano.

El delantero fue dirigido por Maradona en Dorados de Sinaloa, donde aseguró haber vivido sus mejores época como futbolista mientras el equipo fue comandado por el campeón del mundo de 1986.

“Me hizo pasar un año fantástico”, destacó el atacante que militó en Gimnasia en la temporada 2010/11, y agregó que “el día a día es único, todos piensan que él no trabaja. Cambió dos veces de ayudante y siempre trabajó él, siempre con alegría, demostrando que adentro de la cancha es feliz. El día a día con él como técnico es único”.

El envión anímico y el golpe de efecto en un plantel que no logra la levantada es a lo que apuntan los directivos mens sana hoy. Y según Córdoba es uno de los factores fundamentales que se dieron desde el arribo del Diez a Culiacán.

“Nosotros éramos un equipo con seis fechas sin poder ganar, sin confianza, cambiando de esquema todo el tiempo, hasta que vino él con toda su sencillez. Dijo que jugaríamos 4-4-2, bien parados, pasando la línea de la pelota todos, sacrificándonos, usando los espacios por afuera y terminando por dentro, y llegamos a dos finales. Cambió dos veces de ayudante, y todos pensaban que los que trabajaban eran ellos, y demostró que funciona lo que él va trabajando día a día”.

Respecto al trato con los jugadores, señaló que es “espectacular” por la llegada que tiene, y aseguró que dentro del campo pide seriedad y sacrificio. “Tiene un excelente trato con los jugadores, un trato espectacular dentro y fuera de la cancha. Adentro él pide seriedad, que nos esforcemos y que trabajemos al máximo y ahí se termina la diversión. Afuera de la cancha es un ser humano espectacular”.

Y agregó que ser entrenado todo los días por Maradona genera un plus. Con él siempre están bien los que juegan y los que no tienen la oportunidad de hacerlo muy seguido. “Que él te dirija, que te dé una explicación o que te corrija un trabajo obviamente te otorga algo extra. Siempre te tiene motivado, el que juega y el que no siempre está bien, porque uno sabe lo que genera él en el fútbol”.

EL SISTEMA TÁCTICO Y EL PARECIDO CON ALFARO

A la hora de contar qué esquema es el preferido del astro y a qué apunta cuando plantea los partidos, el jugador santafesino señaló que apuesta siempre al clásico 4-4-2, con dos volantes ofensivos bien abiertos y dos delanteros definidos.

“Desde que llegó a Dorados jugó siempre 4-4-2, con dos puntas y con dos volantes bien ofensivos por fuera, dos carrilleros que hagan bien toda la banda pero que ataquen mucho y que también pasen mucho los dos laterales. Y le gusta jugar con dos "9" que esté bien adentro del área. Le gusta jugar pero el orden es lo primordial y le gusta atacar mucho por afuera”.

Si bien las comparaciones suelen ser odiosas y es importante salvar las distancias con cada cual, el punta se arriesgó a compararla con un DT que ya pasó por el Lobo: Gustavo Alfaro.

“Por el orden táctico e intensidad me hacia acordar a Alfaro , después a la hora de jugar él tenía algo muy suyo sin copiar a nadie con una idea muy clara y distinta a los demás. Sería un aporte muy importante si se llegara a concretar. Le va a venir bárbaro a Gimnasia. Ojalá que pueda ir porque yo viví un año fantástico con él por la calidad de técnico y persona que es”

“No sé si le irá bien o mal, porque el fútbol a veces no tiene lógica. En su momento había llegado Cappa como el DT del año y no pudimos ganar nunca. Yo deseo que le vaya bien por el club, al que le tengo un cariño gigante y también por Diego que es una persona bárbara. Espero que Diego llegue y le haga bien a Gimnasia, que se lo merece”, subrayó.

Y desde lo personal, recordando su paso por el Lobo, agregó: “Gimnasia tiene una calidad de gente bárbara, que siempre está presente. Es un club al que me hubiera encantado volver para revertir esa situación que sufrimos como el descenso. Me quedó pendiente una vuelta porque me quedó algo oscuro, pero siempre le deseo lo mejor porque me trataron muy bien”.

LA FUERZA EN LOS MEDIOS, OTRO GOLPE DE EFECTO

En otro orden y saliendo de lo deportivo, Córdoba manifestó que con Maradona, la presencia del club en los medios está asegurada. Lo vivió en el día a día en Dorados, donde los medios internacionales montaban guardia en el predio de entrenamientos.

“Genera algo increíble. Desde que llegó hasta que se fue, todo el tiempo con medios de todo el mundo presentes. Dorados era conocido en México pero no mundialmente. Los partidos se transmitían en Argentina, nos podían ver nuestras familias. Lo que genera es algo gigante, dudo que otra persona pueda generarlo”, sostuvo.

Estando Maradona en el medio, siempre hay anécdotas aunque no siempre pueden contarse. Así lo reconoció el delantero. “Anécdotas tenemos un montón pero no puedo contarlas” dijo entre risas, aunque sí agregó que “cada vez que ganábamos era una fiesta. Tengo 11 años jugando al fútbol y en mi carrera fue el año que más disfruté con un DT. La pase bárbaro, es una experiencia única”, cerró un futbolista que conoce bien a Maradona y que dejó de manifiesto que el “golpe de efecto” que busca la CD con su llegada, está asegurado.