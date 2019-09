El ofrecimiento de Marcelo Tinelli a Luis Suárez para que venga a San Lorenzo

Una propuesta de Marcelo Tinelli a Luis Suárez dio mucho que hablar en las últimas horas. Todo comenzó cuando el atacante uruguayo confesó su admiración por el Ciclón lo que motivó una proposición del vicepresidente del club de Boedo.

Fue casi en simultáneo. Suárez volvió a contar algo que no muchos sabían: su viejo amor por San Lorenzo. En diálogo con un canal deportivo, señaló: "Siempre lo dije, de chico agarré la época de San Lorenzo que ganaba todo, que jugaba todo. Estaban el Beto Acosta, Bernardo Romeo, el Pipi Romagnoli... Yo veía a toda esa generación cuando era pibe y era lo que me gustaba. Desde Uruguay miraba a San Lorenzo y me gustaba mucho".

Y mientras estas declaraciones estaban en el aire, Tinelli le escribió en su Twitter: "¡¡¡Tenés las puertas abiertas de San Lorenzo siempre!!! Este sueño algún día lo vamos a concretar".

Lógicamente el mensaje de Tinelli enseguida tuvo mucho rebote en la red. En diferentes cuentas de San Lorenzo se sumaron al sueño del conductor televisivo.