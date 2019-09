Otra preventiva al presunto “operador judicial”

| Publicado en Edición Impresa

El juez de Garantías de La Plata Federico Atencio dictó ayer una nueva prisión preventiva para el detenido Enrique Petrullo, bajo sospecha de “tráfico de influencias”, se presume que para mejorar la situación del procesado Javier Ronco, otro de los implicados en la supuesta organización delictiva conocida como “la megabanda”.

De esta forma se hizo lugar al pedido de la fiscal Betina Lacki.

En esta causa está detenido, con preventiva desde hace un año, el ex juez platense César Melazo, por su presunta participación en una asociación ilícita “mixta” en la que habrían convivido durante una década, policías, ladrones y funcionarios judiciales.

Junto al ex magistrado está preso Rubén el “Tucumano” Herrera (ex barra de Estudiantes a quien se le asigna el manejo de varias empresas, en particular de la noche) y Petrullo, a quien se le adjudica en la causa un rol de operador sobre magistrados judiciales.

A algunos de sus integrantes se los investiga además por el crimen del ex convicto Juan Farías, que también habría formado parte del grupo y fue ejecutado en el hall del edificio de 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue por un ajuste de cuentas por el robo en la casa de Rodolfo Zapata, que la banda habría decidido no realizar tras recibir información de que allí se podría obtener una suma millonaria.