¿Fanático yo? Su hijo se llama Timoteo y está chocho con la llegada de Maradona

| Publicado en Edición Impresa

Si la llegada de Diego Armando Maradona a Gimnasia movilizó a toda la Ciudad, lo que hizo con el concejal radical Guillermo Ronga es, directamente, una sacudida a todo nivel. Es que el edil oriundo de Ringuelet es fanático al extremo del equipo albiazul, al punto que a su hijo mayor -con su esposa, Verónica Rivas, esperan mellizos para el fin del verano- se llama Timoteo, en honor a Carlos Timoteo Griguol, ex entrenador de Gimnasia. Pero la cosa no terminó ahí, Ronga se mostró tan conmovido por la llegada del 10 a La Plata que a los pocos minutos de haberse confirmado ya había presentado en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para declarar a Maradona “huesped de honor” de la Ciudad. Durante la tarde, emocionado, fue buscando adhesiones entre sus pares para poder homenajearlo en el deliberativo local lo antes posible. Algunos, incluso, se preguntaron si los melli que vienen en camino tendrán también nombres futboleros. ¿Alguno se llamará Diego, tal vez? El intendente Garro no resultó inmune a la fiebre maradoniana y por la noche, a través de las redes, dio una bienvenida pública al DT. Fue con la foto de una camiseta autografiada que colgó en una de las paredes de su despacho.