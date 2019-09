Una falla digital impidió renovar licencias de conducir

| Publicado en Edición Impresa

Los platenses que intentaron renovar el registro de conducir o sacar su primer carnet de conductor no pudieron hacerlo por estos días a raíz de una falla en el sistema digital. Uno de los puntos de mayor conflictividad fue la sede de 119 y 532, en Tolosa. Corrió el rumor de que no se había pagado el servicio de internet y por eso no funcionaba nada, pero desde la Municipalidad descartaron la falta de pago y explicaron que fue por “una falla externa del sistema digital”.

Julio Rivarola, uno de los vecinos que tuvo inconvenientes para hacer el trámite, indicó que “ahora no tengo turno y no sé hasta cuando. Se vence el registro el 17 de septiembre y tengo que volver, pero a ciegas porque no saben cuándo van a volver a tener servicio”.

Desde la Comuna explicaron que “el sistema falló por algo externo en el sistema de licencias. Ya está resuelto y se normaliza el servicio”.