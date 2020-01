María Inés es una de las dos hijas de Jorge Pecchiari, el jubilado que esta mañana fue brutalmente asesinado en un presunto intento de robo esta mañana en barrio Hipódromo (Lea: Conmoción en Barrio Hipódromo...). Horas antes, ella junto a su familia habían pasado la noche del 31 de diciembre en la vivienda de calle 37 entre 120 y 121.

"Me llamó mi mamá a las 9 y media (de esta mañana) para que viniera rápido porque habían entrado a robar y a mí papá lo había herido. Me levanté de la cama, salté y vine rápido para acá y cuando vengo me encuentro con ese espectáculo y ya ya estaba la policía", le relató María Inés a EL DIA.

Agregó que "tocaron el timbre, salió mi papá, al parecer los conocía, parece que venían a buscar unos cartones que él les separaba, los hizo pasar para los busquen, pero tuvieron otras intensiones donde hubo un forcejeo y él cayó al suelo. Le pegaron un tiro en el medio del pecho sin mediar palabra", detalló la mujer.

"Trabajaba, hacía reparaciones de aires acondicionado de autos. El 31 (anoche) nos quedamos acá hasta las 1:30 y que ocurra esto a las 9 y pico de la mañana es impensable", describió la mujer aún conmovida por lo sucedido.