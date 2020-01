Ardió un depósito de chatarra en Villa Montoro y creen que fue intencional

Un depósito de chatarra ardió ayer a la madrugada en 94 entre 120 y 120 bis, consumiendo plásticos, papeles y residuos. El dueño cree que no fue un accidente, si no que alguien tiró una bomba molotov a modo de revancha por una “denuncia que hizo por un robo”, dijeron fuentes oficiales. Bomberos de Villa Elvira y voluntarios de Berisso trabajaron entre las 5 y las 8 de la mañana. No hubo heridos.