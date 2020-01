Oscar 2020: El Guasón, con 11 nominaciones, es el que ríe mejor

La película “Guasón”, de Todd Philips, encabeza la lista de nominaciones de la 92° edición de los premios Oscar, que se realizará el 9 de febrero en el Teatro Dolby, de Los Ángeles, seguido por “El irlandés”, “Érase una vez en Hollywood” y “1917”, con 10 candidaturas cada una.

Según se anunció hoy oficialmente, en el rubro mejor película competirán “1917”, “Contra lo imposible”, “Jojo Rabbit”, “Mujercitas”, “Historia de un matrimonio”, “Érase una vez en Hollywood” y “Parásitos”.

“Guasón” también está presente presente en las nominaciones al mejor director y mejor actor, a través de Todd Philips y Joaquin Phoenix, respectivamente; del mismo modo que “Érase una vez en Hollywood”, con Quentin Tarantino y Leonardo DiCaprio; sin embargo, en ambos rubros aparecen rivales de fuste como los realizadores Sam Mendes y Martin Scorsese; y los intérpretes Antonio Banderas, por “Dolor y Gloria”; y Jonhatan Pryce, por “Los dos Papas”.

La película española "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: mejor cinta internacional y mejor actor con Antonio Banderas. Otra cinta española, "Klaus" del director Sergio Pablos, optará al Óscar a la mejor película de animación.

Otros protagonistas latinos en la gran gala del cine serán el mexicano Rodrigo Prieto (mejor fotografía por "The Irishman"); el equipo de efectos visuales de "The Irishman", donde figuran varios latinos bajo la supervisión del argentino Pablo Helman; y la brasileña Petra Costa (mejor documental con "The Edge of Democracy").

El podio del premio al mejor actor lo conforman Antonio Banderas ("Dolor y gloria"), Joaquin Phoenix ("Joker"), Adam Driver ("Marriage Story"), Leonardo DiCaprio ("Once Upon a Time... in Hollywood") y Jonathan Pryce ("The Two Popes"). Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo ("Harriet"), Scarlett Johansson ("Marriage Story"), Saoirse Ronan ("Little Women"), Charlize Theron ("Bombshell") y Renée Zellweger ("Judy").

Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese ("The Irishman"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time... in Hollywood"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917") y Bong Joon-ho ("Parasite"). En el apartado de mejor cinta internacional, anteriormente conocido como mejor película en lengua extranjera, la española "Dolor y gloria" se enfrentará a "Parasite" (Corea del Sur), "Corpus Christi" (Polonia), "Honeyland" (Macedonia del Norte) y "Les Misérables" (Francia). Y "Klaus" se verá las caras por el Oscar a mejor cinta animada con "How to Train Your Dragon: The Hidden World", "I Lost My Body", "Missing Link" y "Toy Story 4".

La 92 edición de los Óscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE UU).