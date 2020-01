Preocupación: en las redes piden pericia psiquiátrica para Calu

Cada vez que Calu Rivero -o Dignity, como prefiere que la llamen ahora- es noticia, en las redes sociales se dan tres tipos de reacciones: los que la entienden y celebran, los que se burlan y los que se preocupan por su salud mental.

Este último caso fue el que más predominó en las últimas horas cuando, la última noticia que involucra a la catamarqueña, comenzó a copar los foros de discusión y los portales de espectáculos.

Porque la actriz, que en diciembre anunció que dejaría de ser Calu para pasar a llamarse Dignity, y que días después de ese gran anuncio realizó otro que tenía que ver con el cambio de nombre de Navidad a Lavidad (para que “celebremos la vida. Lavidad”, explicó), ahora protagonizó un comentado ritual para, según dijo, “recuperar el contacto humano”.

Instalada en Punta del Este, la morocha abrió las puertas de su casa sustentable para recibir a un grupo de personas -todas vistieron remeras diseñadas por Calu que decían “Soy de la nación de la iluminación” y que se venden por $1700- con las que compartió esta experiencia sensorial, como la llaman.

“Ejercitando el fluir, dejando que el momento sea como es, dejando la vida en paz, dejándola ser”, escribió en una de las fotos que mostró en Instagram, en las que fue detallando todo este proceso.

“Recuperar el contacto humano. Nada más hermoso, expansivo y gratificante. Gracias, gracias, gracias”, agregó la actriz, sumando fotos en blanco y negro en las que se la veía entre caricias y roces con otras personas.

Y todo este proceso de cambio que está experimentando la actriz comenzó cuando decidió soltar el pasado y cambiar de nombre.

“Estoy viviendo una nueva piel, un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Valor es tomar las decisiones por uno mismo. Valor es el amor propio. Llámame Dignity”, había escrito Calu a principios de diciembre.

“Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios. Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo”, decía entonces la modelo.

“Una persona digna se hace valer como persona, se trata con respeto hacia sí misma y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden. Es una nueva parte de mi identidad porque hace tiempo que decidí ponerme en primer lugar y ya no estar disponible para situaciones que me hacen sentir una mierda. Mi dignidad me salvó”, explicó.