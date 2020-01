Por dos peleas entre parejas de quinteros hay una mujer y un hombre apuñalados

Dos peleas entre parejas de quinteros terminaron en las últimas horas con víctimas acuchilladas y los presuntos agresores detenidos. Un hombre y una mujer, en roles distintos, según el caso.

Uno de ellos sucedió en 455 entre 160 y 178, en una casilla que compartían una joven de 28 años y su pareja de 19. Desde ahí salió ella con una herida de arma blanca bajo el pecho derecho y un puntazo en la axila izquierda, en dirección al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero.

No la llevó una ambulancia si no los propios vecinos, quienes tomaron esa iniciativa al advertir que la chica perdía mucha sangre. Enterados del hecho, policías de la comisaría Décima que fueron a la escena se entrevistar con testigos que acusaron directamente a la pareja de la víctima, a quien identificaron y describieron. Los investigadores no tardaron demasiado en encontrarlo: “Estaba a 300 metros de la casa que compartía con la chica y trató de escapar y descartar un arma blanca”, dijo un jefe policial.

El presunto agresor, de 19 años, no pudo hacer ninguna de las dos cosas. Lo demoraron y le secuestraron un cuchillo de cocina con mango de madera. Dentro del domicilio hallaron otro con manchas que serían de sangre, por lo que se supone que es el que usó para lastimar a la víctima, cuya identidad no trascendió.

Con respecto a su estado de salud, es “estable y sin riesgo de vida”, aseguró la misma fuente. Se abrió una causa por tentativa de femicidio.

En olmos

Por otro lado, un agricultor de 34 años permanecía anoche internado en estado crítico en el hospital San Juan de Dios, a donde ingresó con una puñalada profunda en el pecho. Por el hecho fue detenida la mujer con la que convive, a quien le imputaron -en principio- el delito de “lesiones”. Es que considerando la gravedad de la herida, lo más probable es que terminen indagándola por “tentativa de homicidio calificado por el vínculo”, confirmaron fuentes del caso.

El sangriento incidente sucedió ayer a la madrugada en una quinta situada en 197 y 73, que compartían -al menos hasta ayer- Julio Castillo, de 34 años, y su concubina de 33, a la que fuentes oficiales identificaron con sus iniciales M.D.E, de nacionalidad paraguaya.

La novedad le llegó a la policía a través de un llamado al 911 que daba cuenta de que había un hombre herido en una propiedad de la localidad de Lisandro Olmos. Los efectivos que llegaron en el primer móvil encontraron a la víctima ya inconsciente, con una herida punzo cortante en el pecho.

En la vivienda estaba una mujer visiblemente nerviosa. Lo primero que hicieron los policías fue convocar a una ambulancia del Same, que se ocupó de trasladar a Castillo al hospital San Juan de Dios. “La víctima fue ingresada enseguida en el quirófano y su estado es delicado”, confirmó a este diario un jefe policial.

Con el hombre ya hospitalizado y la escena a resguardo, el personal de la comisaría Decimoquinta se abocó a reconstruir la secuencia del incidente con los testimonios que pudo obtener en el lugar. Sobre esa base concluyeron que “se habría producido en medio de una discusión de pareja”, mientras ambos protagonistas “consumían bebidas alcohólicas”. En esas circunstancias el hombre habría agredido a su mujer, por lo que ella tomó en una rápida reacción un cuchillo tramontina que tenía a mano y se lo clavó en el pecho. Castillo cayó al piso y ya no se movió.

M.D.E fue trasladada a la comisaría Decimoquinta para ser identificada en la causa y pasó el resto de la noche en condición de aprehendida, a la espera de que el fiscal en turno (UFI 8) defina la carátula de la causa y su situación procesal, lo cual dependerá, en buena parte, de los informes médicos.

Esto es, el parte de los profesionales que asisten a la víctima en el San Juan de Dios, y el de los que revisaron a la acusada en cuerpo médico, ya que si se detecta la presencia de heridas que pudieran justificar su reacción como una legítima defensa, la situación podría cambiar drásticamente.

Los investigadores trataban de determinar, además, si había denuncias previas por violencia doméstica en la pareja.