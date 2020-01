Detalles del grupo de WhatsApp de rugbiers platenses y una denuncia contra el acusado

La denuncia pública contra un grupo de jugadores de rugby del Club Universitario de La Plata por parte de una joven platense que los acusó de difundir fotos sexuales por WhatsApp y de ser amenazada, un caso que desde ayer conmueve a la Ciudad, despertó una serie de mensajes solidarios y de apoyo de otras mujeres que, a su vez, salieron a dar a conocer distintas formas violencia de género que apuntan contra el grupo de acusados. Además, se conoció que uno de los rugbiers, al que la denunciante identificó con las iniciales FF, ya cargaba con una denuncia de una ex novia por múltiples situaciones de maltrato.

En uno de los mensajes que recibió la chica de 23 años que ayer hizo de público conocimiento su caso a través de Twitter, una mujer le expresó "lamento lo que te pasó con los pibes de la U, es real, un asco y falta de respeto lo que te hicieron, pero dejame decir algo, tiene una explicación casi lógica de por qué había alguien más de la casa".

En este sentido, como se recordará, la denunciante acusó que la foto difundida en grupos de WhatsApp en forma de sticker, fue tomada por un tercero que la observó mientras ella mantenía relaciones sexuales. Al respecto, el mensaje solidario refirió, entre paréntesis, a "lo que me pasó a mí" en 2017 cuando dos jugadores a los que identificó como MA y LP le insistieron para formar un trío sexual. En alusión a esta situación, señaló que "es porque no quieren cog** solos” y que le insistían con comentarios al estilo “no probaste nunca un trío, mirá que un trío es lo mejor, yo tengo un amigo que te vamos a hacerla pasar bien, no entendían que no... Ojalá le encuentren situación de escrache, justicia o repudio".

Ayer la denunciante contó a EL DIA que pudo hablar con cuatro chicas que "también sufrieron este tipo de situaciones por parte del grupo". En otro de esos mensajes que recibió, se lee "hola, no te conozco, pero soy de La Plata y contá conmigo para lo que necesites. Yo también viví situaciones peas con ese grupo de machos".

En este caso, recuerda que "estaba en la fiesta de Navidad de la U, me lo empecé a chapar, pasaron cosas y en esa veo a dos forros con sus celulares o grabando o sacando fotos; les supliqué que borren lo que tengan". Y prosigue: "Me dijeron que era para hacer un sticker que tienen de todos sus amigos en teoría 'chapando' que era como una joda para reírse de ellos mismos en esas situaciones no contra las minas (si claro). Me mostraron el celular y ya lo habían borrado".

En un cuarto escrito que recibió la joven, otra mujer sostuvo "no te conozco, pero gracias por escrachar a FF". Y contó que "hace cuatro años me pasó algo feo con ese chabón, y siempre me dio cosa decirlo porque era muy chica. En fin, siempre estuve esperando que caiga porque sabía lo sorete que era. Te mando un abrazo, y fuerzas. Sos la cara de un montón de pibas que esos forros le hicieron pasar mal".

Ya lo habían denunciado

El rugbier identificado por sus iniciales como FF, el que apareció en el sticker de WhatApp de acuerdo con el testimonio que la denunciante brindó a EL DIA, ya cargaba con una denuncia judicial por distintos episodios de violencia -física, psicológica, verbal, económica, etc.- cuando estuvo de novio con una joven, quien luego del escándalo desatado ayer, reveló su caso por medio de Twitter.

Se trata de Mara S, quien expresó que "después de leer y escuchar las declaraciones que se hicieran contra FF, siento no puedo mirar para el costado, habiendo compartido 3 años y medio de mi vida de novia con él", al tiempo que aclaró que "hago esta publicación para respaldar a todas la chicas que sufrieron abusos por parte de él y todo su grupo de amigos".

En el relato cuenta que "al principio parecía un amor... pero al pasar el tiempo empecé a sufrir acoso principalmente psicológico, ya que me destrataba y me hacía sentir menos que él constantemente". La chica enumera varios hechos, entre estos uno en el que recuerda que FF "me empujó reiteradas veces contra muebles, lo cual me dejó moretones, y posterior a esto, me echó de su casa a la calle de forma violenta con todas mis pertenencias". Tras mencionar una serie de situaciones similares expresó que "no sólo categoriza violencia física sino también que me afectó mucho psicológicamente el grado de agresión constante que manejaba".

En su exposición Mara S contó que "un día que estábamos discutiendo acostados y la cosa se elevó de tono, él se sentó encima mío y me inmovilizó completamente, me agarró de la mandíbula para que no hable más y me dijo "agradecé que no te cago a palos, te voy a matar". Y añade que "esta no fue su primera amenaza tanto de pegarme, matarme o hasta violarme".

La joven afirmó que, luego de ser sometida a una vasta cantidad de hechos de violencia, se asesoró con un abogado y procedió a solicitar una prohibición de acercamiento contra FF. "Yo no quería llegar a mayores, porque no veía en ese momento la gravedad del problema, pero me contacté con un abogado de confianza y conté toda la situación", sostuvo.

Entre sus conclusiones sostiene que "esta es una parte sumamente resumida de mi historia al lado de FF, agradezco estar bien para poder contarla y para ayudar a las chicas que sufren, para que no se repita y tomemos conciencia de la situación. No permitan que hombres sin valores alguno ni respeto por la mujer las manipulen".