El humo tiene a maltraer a los tenistas en el Open australiano

La tenista eslovena Dalila Jakupovic abandonó ayer su partido del Abierto de Australia contra la suiza Stefanie Vogele, debido a un severo ataque de tos generado por la contaminación del aire de Melbourne, debido a los incendios forestales en Australia. De hecho la Qualy del día de hoy, retrasó su horario y varios partidos fueron relocalizados en estadios indoor (con techo).

La eslovena, 82 del mundo, estaba arriba 6-4 en el primero y abajo por 6-5 en el segundo set pero dejó el ‘court’ del Melbourne Park debido a la fuerte tos. Jakupovic solicitó asistencia médica en el medio del juego, hasta que cayó de rodillas durante el segundo set y abandonó la cancha con ayuda de un grupo de asistentes.

“no es sano para nosotros”

Luego del partido, la tenista confesó: “Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratoria, es más, a mi me gusta el calor. No es sano para nosotros, me ha sorprendido que decidieran jugar, aunque no hemos tenido mucha decisión”, apuntó con enojo cuando contactó a la prensa. Además, el australiano Bernard Tomic y la canadiense Eugenie Bouchard necesitaron parar sus partidos para recibir asistencia médica como consecuencia de las dificultades respiratorias.

Por otro lado, para el portal AirVisual, que mide la calidad del aire en el mundo, algunas zonas de Melbourne alcanzaron niveles de contaminación “arriesgados” con una concentración en el aire de hasta 361 partículas PM2.5, relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, según la OMS. Australia vive la temporada de incendios forestales más larga de su historia, en la que han muerto hasta la fecha 27 personas y se ha calcinado una superficie equivalente a Irlanda. Desde que comenzó el fuego en septiembre pasado, se calcula que murieron millones de animales salvajes.

santiago Lange se entrenó con barbijos por el humo

El argentino Santiago Lange, triple medallista olímpico de vela, reconoció ayer que se entrenó con barbijos en Australia porque lo afectó el humo de los incendios, y afirmó: “Tuvimos que entrenar con barbijos, esto no me pasó nunca. Es una sensación muy rara y triste. Este es un deporte que nos gusta practicar al aire libre y hacerlo con barbijo es una sensación muy, muy extraña y un gran llamado de atención de lo que está pasando con el planeta”.