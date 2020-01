Acusan a policía de abusar de una chica de 14 años después de darle alcohol y drogas

Un policía platense que estaba suspendido por violencia de género fue identificado ayer en otra causa por el presunto abuso sexual de una chica de 14 años. Fue el padre de la menor quien lo entregó a la DDI, después de golpearlo y revisarle el teléfono celular. “Encontramos un montón de videos y sexuales con otras pibitas menores, aunque no estaba el de ella”, dijo a este diario Melina Herrera, actual pareja del padre de la víctima.

Según un reporte oficial, el acusado prestó servicios en la subcomisaría Hernández hasta el 19 de diciembre pasado, cuando lo desafectaron por un incidente de violencia de género con su ex pareja. En esta situación le quitan el arma, lo apartan de funciones y percibe la mitad del sueldo.

Sin embargo, Melina aseguró que el policía “sigue trabajando en la comisaría Cuarta” y “tiene el arma”, lo cual fue desmentido desde el ministerio de Seguridad.

La denuncia

Aunque habría sucedido a mediados de 2018, el incidente que le adjudican al policía estalló recién en las últimas horas a partir de la revelación que la joven -ahora de 15 años- le hizo a su padre, dueño de una parrilla de la zona de 31 y 50. Es que a fines de diciembre “fue el cumpleaños de mi pareja, este hombre estuvo entre los invitados y desde entonces a ella (por la menor) la vimos mal. Cambió drásticamente el comportamiento”, apuntó Melina, por lo que le preguntaron varias veces “si había pasado algo”. Ayer a la madrugada la menor le contó a su padre que el policía “había abusado de ella”, forzándola a guardar silencio con la amenaza de “meter presos a sus familiares”, dijo un allegado al caso.

“Esto pasó cuando ella todavía vivía con la madre y tenía problemas de adicciones”, reveló Melina; un día en el que “estaba en plaza San Martín con otra chica y se les acercó este policía (a quien el diario identificará por sus iniciales, J.C.A), acompañado por otro hombre”, agregó.

Al parecer les ofreció llevarlas a su casa, lo que no les resultó raro por tratarse de alguien conocido, pero la menor denunció que no fueron a su domicilio sino al del policía. Melina reconoció no tener claro “qué hizo la otra chica con el muchacho, pero a la hija de mi pareja este hombre la violó después de darle pastillas que dijo haber secuestrado en un allanamiento”. Consta en la denuncia que “no recuerda el hecho en sí, sólo que ingirió bebidas alcohólicas y despertó al día siguiente desnuda junto al imputado en una cama”.

Luego de escuchar este relato el padre llamó a J.C.A para pedirle que fuera a su casa (cercana a la parrilla) porque tenían “que hablar”. Cuando llegó, el sospechoso se encontró con el comerciante, su pareja, la menor y sus hermanos, quienes lo obligaron a permanecer sentado en una silla hasta admitir lo que había pasado. Lo golpearon y revisaron en su teléfono celular en busca de videos o fotos de la adolescente, pero “no había”, dijo Melina. Lo que sí encontraron fue “muchísimo material sexual de otras menores”, que copiaron a modo de resguardo, confirmó la mujer. Finalmente llamaron a un abogado y a la DDI La Plata, que trasladó al policía hasta el Gabinete de Delitos Sexuales. Hacia allí fueron también la menor y sus familiares para radicar la denuncia por presunto abuso sexual, que deberá avanzar con la toma de testimonios y la declaración de la presunta víctima en cámara Gesell. Los investigadores secuestraron también el auto de J.C.A y su teléfono celular. A instancias del fiscal en turno Hugo Tesón (UFI 8), el policía fue identificado en la causa y liberado, aunque fuentes oficiales aseguraron que no es la primera denuncia en su contra. Además de la de violencia de género J.C.A fue involucrado en el presunto robo de una fuerte suma de dinero en un allanamiento del año pasado.

La defensa de un imputado en otra causa le pidió a la UFI 2 que investigue si este uniformado dio datos falsos para que la justicia ordenara un allanamiento en la casa de comerciantes vinculados a una feria de la ciudad, ocasión en la que habrían robado alrededor de 300 mil pesos, según trascendió.

El padre de la menor convocó al acusado a su casa, lo golpeó y lo entregó a la policía