Tiene 17 años y denuncia que perdió un bebé por los golpes que le dio su ex pareja

“¿Qué tengo que esperar? ¿A que me llamen de una comisaría para decirme que la encontraron muerta?” El desesperado reclamo pertenece a Verónica (36), la madre de una adolescente de 17 años que ayer a la madrugada volvió a recibir una paliza a manos de su ex novio. La situación, aseguró la mujer en diálogo con EL DIA, se repite desde hace al menos tres meses. Y, en una de esas oportunidades, el acusado “la golpeó tanto que le hizo perder el embarazo” que cursaba.

Cuatro de los diversos episodios de violencia de género más brutales que asegura haber sufrido la adolescente fueron denunciados a la Policía, el primero de ellos el 27 de octubre de 2019. Sin embargo, según señaló la madre, “nunca pasó nada, al punto de que este tipo ha violado perimetrales y le pegó hasta en la calle”.

El agresor, añadió, “la amenazó para que no le haga más denuncias y le dijo que me iba a matar a mí y al resto de la familia”. No obstante, tras otra bestial golpiza, I.Y. (se la identifica con las iniciales por ser menor de edad) se acercó hasta la Comisaría de La Mujer para volver a contar su historia.

“Mi hija estaba viviendo con este sujeto, que ya ejercía violencia sobre ella. Al principio era más verbal y después fue cambiando a empujones y trompadas”, refirió Verónica. La pareja mantuvo la relación durante 9 meses, pero el 21 de diciembre todo cambió para la adolescente, cuando el hombre “le pegó con una pala de punta, con una tabla y le cortó los dedos con cuchillo. Esa noche I.Y. perdió a su hijo y se vino a vivir conmigo”, relató.

Sin perder tiempo, esa madrugada declaró ante las autoridades lo que había ocurrido, sin omitir detalles. Luego permaneció unos días internada en el hospital San Roque de Gonnet.

Afectada por la pérdida del embarazo, la menor creyó que en la casa de su madre podría estar a salvo. Hasta el 31 de diciembre, que festejó su cumpleaños, la situación parecía ser solo un mal recuerdo.

Pero “el ex se enteró de que lo había denunciado y la empezó a buscar”, afirmó Verónica. Desde entonces la realidad de I.Y. retornó a la violencia cotidiana. “Si llego a caer preso, lo vas a pagar con la sangre de tus hermanos”, le habría dicho el domingo en un encuentro en la calle, no sin antes “darle una salvaje paliza”, sostuvo la madre de la chica.

Los dos días siguientes repitió su accionar. “Cuatro denuncias hicimos y recién el martes le dieron la perimetral. La busca donde sea. Hoy (por ayer) ya la incumplió: junto a su hermana y su actual novia se metió por la fuerza en la casa de una amiga de I.Y., la agarró de los pelos, la tiró por la escalera, la pateó en el piso. Un amigo se metió a sacarlos y lo golpearon también”, indicó Verónica.

Fuentes de la policía informaron que el sujeto es “adicto y tiene problemas con la Ley”.

La causa recayó en la UFI Nº 13, a cargo provisoriamente de Lucas Domski.