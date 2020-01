Corte de luz en amplio sector de Abasto

Un corte de luz afectaba desde esta mañana a un amplio sector de Abasto, informaron vecinos damnificados de esa localidad.

Tereza Gomes, usuaria de la zona de 208 y 521, aseguró que la interrupción del suministro comenzó a eso de las 8 hs. y que se comunicó con Edelap para dejar asentado su reclamo.

"La empresa me dijo que hay una falla pero no me dieron precisiones sobre el retorno del servicio", sostuvo la mujer.

Graciela, domiciliada en 208 entre 521 y 522, manifestó que "esta mañana volvimos a tener otro corte que, como siempre, afecta a las viviendas que se encuentran sobre 521 hasta varias cuadras en sentido ascendente".

"En los últimos tres meses estamos teniendo cortes reiteradamente. Esperamos que le pongan una solución a esto", protestó.