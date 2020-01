Funcionaria española pide que mujeres "penetren" a sus parejas para conseguir la "plena igualdad "

La activista Beatriz Gimeno es la actual Directora del Instituto de la Mujer. Pero sus polémicos artículos que escribió en un blog la pusieron en el centro de la escena.

Es que en sus posteos anima a las mujeres a usar juguetes sexuales para penetrar a novios y maridos, con el objetivo de conseguir la plena igualdad entre hombres y mujeres. Si bien fueron escritos en 2011 y ya fueron borrados, en ellos comentaba bajo el título "Por el culo, políticas anales" que "en este libro los autores hacen un amplio y ameno recorrido alrededor del culo y del sexo anal: de su historia, de sus valores, de cómo lo anal organiza los géneros y las sexualidades, y de cómo está atravesado por criterios de raza, de clase y de poder".

"Estoy trabajando este mismo tema desde el punto de vista no gay, sino feminista y heterosexual. Me interesa mucho el culo masculino como lugar de la vergüenza y como espacio altamente simbólico donde se concentra la pasividad entendida como feminización (degradante) y como lugar de placer inasumible para los hombres heterosexuales", continuaba el texto. Todo ello para concluir que la "heterosexualidad nos oprime" , refiriéndose a las mujeres y que las prácticas heterosexuales también. Debido a ello Gimeno proponía nuevas prácticas sexuales para conseguir el pleno equilibro de género.

Más frases polémicas de la activista:

* "La heterosexualidad, el régimen regulador por excelencia, no es la manera natural de vivir la sexualidad, sino que es una herramienta política y social con una función muy concreta que las feministas denunciaron hace décadas: subordinar las mujeres a los hombres", señaló en un artículo en 2003 bajo el título "Una aproximación política al lesbianismo".

* "Siempre me pregunto qué ven los hombres cuándo nos miran. ¿Qué ven cuando miran a una mujer anciana, a una niña, a una joven? ¿Cuánto de diferente es lo que ven si miran a una mujer deseable que a una que no se lo parece? Lo que me pregunto es a si su mirada sexualizada sobre los cuerpos femeninos se extiende a todos los cuerpos o sólo a los deseables, si es todo el tiempo, si es siempre y si, en todo caso, hay resquicio para encontrar algo de humanidad en esa mujer que miran", escribió en otro artículo en Cuarto Poder en noviembre de 2019 bajo el título "El hombre que mira".

* "No solo las feministas lesbianas tenemos que tener una agenda sexual cuestionadora del heteropatriarcado, sino que también las feministas heterosexuales también deberían tener una agenda sexual radical", sentenció en una entrevista.

* "No queremos Prisión Permanente Revisable. No queremos más presos ni más cárceles. Queremos cerrar cárceles y en algunos países se hace", declaró en su cuenta personal de Twitter el pasado mes de diciembre.

* "El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres. Especialmente para hombres. Para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y hetero normativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres”, reflexionaba en un post publicado en Wayback Machine en 2011 con respecto al libro "Por el culo. Políticas anales".