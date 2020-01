Parrilli no coincide: “Hay presos políticos”

Hace pocos días en una reunión con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el presidente Alberto Fernández sostuvo que en la Argentina no hay “presos políticos” aunque sí consideró que hay “detenidos arbitrarios”.

Pero desde el más puro kirchnerismo ayer salieron a refutarlo: “Yo creo que hoy hay presos políticos, no tengo dudas. Más allá de si hubo o no hechos de corrupción, la manera en la cual que están detenidos -el caso de Milagro Sala, Julio De Vido y Amado Boudou-. No hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos. Si los hay que los condenen, pero no de la manera en la que lo han hecho”. Lo dijo Oscar Parrilli, actual senador nacional y uno de los máximos hombres de confianza de la ex presidenta Cristina Kirchner.

El ex jefe de los espías, en una entrevista radial que le dio al programa de Ernesto Tenembaum, aseguró que “respeto la opinión (del presidente Fernández) y no voy a condicionarlo, pero tengo una opinión diferente y nada más”.

Las declaraciones del jefe de Estado también molestaron a la presidente de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, que no participó del encuentro realizado en la Casa Rosada entre el Alberto F. y los distintos representantes de los Derechos Humanos. “Debe decidir si está con el Poder Judicial, mayoritariamente corrupto, o con los presos políticos. Es sencillo, solo eso le pido”, escribió la dirigente al Presidente en un texto que firmó el 15 de enero, el cual tituló “Hablemos claro” en una hoja con el membrete de Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Ayer Bonafini, acompañada por la esposa de Boudou le pidió ” definiciones” a legisladores K sobre los “presos políticos”.