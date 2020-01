Crece el alerta vecinal por los alacranes en Gambier

En el barrio Gambier ya no saben qué hacer para que tomen medidas porque, aseguran, siguen apareciendo alacranes en las casas de los vecinos.

Ahora Leticia Salomone, desde calle 135 y 50, contó que “apareció otro anoche y cada vez tenemos más miedo”. Además se quejó porque “la Municipalidad no hace nada y yo tengo mi casa limpia”.

Lo cierto es que no es el primer alacrán que encuentra en su hogar. “Ya me pasó una vez y llamé a Zoonosis. Desde ahí tomo los recaudos pero igualmente siguen apaceciendo”. La mujer aseguró que “mi hijo es fumigador y me recomendó que no ande descalza para evitar picadura”. Asimismo expresó que “el miedo es que piquen a los nenes, a la gente grande”.

Si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano. En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura.

En La Plata está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear.

Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.