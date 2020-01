Una joven de 25 años denunció que fue golpeada por su ex pareja en Tolosa. “Hacía unos dos meses que habíamos cortado nuestra relación de unos cinco meses. Luego nos seguimos hablando, nos vimos, pero no resultaba”, contó Magalí Lencina a este diario. “Si bien había cierta insistencia por parte suya en volver, en los mensajes no había violencia. Hasta que pasó lo del sábado a la medianoche”, agregó. Dijo que estaba con un amigo en la puerta de su casa de 525, 24 y 25, él se acercó, “le pegó” a su acompañante y luego a ella “en la cara”. Según la denuncia, horas después le envió varios mensajes, uno de los cuales decía “Agradecé que no te pegué un tiro”, entre otras amenazas. El Juzgado de Familia Nº3 dispuso una orden de restricción perimetral para el acusado.