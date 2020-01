Desarticulan banda especializada en desvalijar viviendas y adulterar vehículos

El hallazgo de un camión que había sido sustraído derivó en un procedimiento por el cual detuvieron a un ex convicto, secuestraron vehículos y elementos robados por cifras millonarias y permitió avanzar en la identificación de los miembros de una banda a la que le adjudican, por lo menos, 5 golpes en la Región. Resta saber por qué en el baño de la casa a donde buscó refugió el detenido había rastros de sangre.

El procedimiento, que estuvo encabezado por el gabinete de investigaciones de la comisaría Decimoquinta se desarrolló el jueves a la tarde en 48 y 272, después de que los policías supieron que allí estaba un camión Mercedes Benz con pedido de secuestro por haber sido robado en Exaltación de la Cruz. No lo habían abandonado, sino que junto a él había tres hombres que no dudaron en correr hacia una vivienda que estaba a unos metros. Dos pudieron escapar perdiéndose entre los sembradíos de los alrededores, pero el que no tuvo tanta suerte cayó dentro de la propiedad, informaron fuentes oficiales.

Hasta ahí, un operativo más. La sorpresa llegó de la mano del hallazgo de una impresionante cantidad de vehículos, electrodomésticos y elementos de electrónica.

Los vehículos “presentan adulteración en sus números de motor, chasis y patente, con obleas con casco original de la fábrica, las tarjetas verdes”, dijo un jefe policial, mientras que algunos de los muebles y electrodomésticos, ya fueron reconocidos por denunciantes.

Entre ellos están los dueños de una propiedad de Bavio situada en el kilómetro 81 de la ruta 36, que profesionales platenses tienen para disfrutar de los fines de semana y ya sufrió dos robos. En el último, que fue el jueves pasado, los desvalijaron. Y es literal: “Les sacaron hasta las arañas del techo”, dijo un investigador. Y amplió: “Fueron con un camión que habían robado en Cañuelas hace dos meses y lo usaban para transportar los botines”, dijo un investigador.

Ayer recuperaron cinco baterías para sistemas eólicos, tres baterías almacenadas para un tractor, un avión de radiofrecuencia a combustión, una motoguadaña, un cuatriciclo y un tractor para cortar pasto, entre otras cosas.

Teniendo en cuenta lo secuestrado, los investigadores no descartan que el grupo tenga contactos aceitados en registros de propiedad automotor, por la documentación adulterada de los vehículos recuperados, se informó.

Se incautaron una camioneta Ford Ranger; una Toyota Hilux y una Ford F100, además de tractores corta pasto; desmalezadoras; elementos varios de rienda, herramientas, y hasta frascos con posible veneno.

El imputado tiene 47 años y se identificó como comerciante, aunque fuentes de la policía confirmaron que es “un ex convicto” especializado en escruches (lo excarcelaron en 2017) que tiene como ingreso “en blanco” el alquiler de una quinta recreativa que era del padre.

Todos los elementos secuestrados quedaron en la comisaría de Olmos, a cargo de la investigación que avanza en la identificación del resto de los integrantes de la banda.