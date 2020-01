¡Se le fue la mano! Figura de la NBA protagonizó insólita situación durante un partido

Una insólita situación se produjo durante el encuentro de la NBA que los “Memphis Grizzlies le ganaron por 113 a 109 a los Cleveland Cavaliers en el FedExForum.

El partido se vio empañado por una inesperada acción: el basquetbolista Tristan Thompson fue expulsado del encuentro cuando estaba por finalizar el tercer cuarto por tocarle el trasero a un adversario cuando se disponía a lanzar un libre.

La ex pareja de la mediática Khloé Kardashian decidió darle una palmada en el trasero a Jae Crowder cuando pasaba por su lado y los árbitros del encuentro no dudaron en mostrarle la segunda falta técnica, lo que derivó en que deba abandonar el juego.

Una vez finalizado el partido, el center --junto a Kevin Love son las únicas piezas clave que consiguieron el anillo en 2016 junto a LeBron James que continúan en la institución-- manifestó su desacuerdo con respecto a la decisión que tomaron los jueces.

Tristan Thompson was ejected for slapping the butt of former teammate Jae Crowder...



pic.twitter.com/kEBd0UUHNY