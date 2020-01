Condenaron a un dentista por atender a pacientes arriba de una patineta eléctrica

Un dentista de Anchorage, Alaska, fue declarado culpable de casi 50 cargos después de que lo grabaran extrayendo el diente de un paciente subido a una patineta eléctrica.

Seth Lookhart fue declarado culpable de un total de 46 delitos y cargos menores en el Tribunal Superior de Anchorage. El Juez Michael Wolverton consideró “abrumadora” la evidencia que presentó el estado en un juicio que se extendió durante cinco semanas, informó el departamento de Derecho de Alaska en un comunicado.

En una demanda de 2017, el estado acusó a Lookhart de “acciones dentales ilegales”, bajo el argumento de que su atención al cliente no cumplía estándares profesionales.

