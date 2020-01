Seis claves para entender el brote del virus chino mortal que causa alarma mundial

Un misterioso virus está haciendo estragos en China. Ya son 6 los muertos que se cobró y hay cientos de internados, entre los cuales más de 10 se encuentran en estado crítico. Y lo que es peor, se transmite de persona a persona, lo que causa alarma en todo el mundo ya que en otros cuatro países se registraron enfermos.

Este brote comenzó en la ciudad de Wuhan y la mayoría de los infectados estuvieron expuestos a animales en un mercado local de alimentos. Lo cierto es que se está extendiendo y el potencial para que este virus similar al SARS se propague aún más es tan alto que la Organización Mundial de la Salud dijo que reuniría un panel de expertos para reunirse mañana y decidir si la aparición de 2019-nCoV, como se conoce al virus, constituye un peligro global para determinar la emergencia de salud.

¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de este potente virus? Con información recabada por el sitio vox.com, te lo contamos en 6 puntos clave:

1- El brote fue reconocido por primera vez por funcionarios chinos el 31 de diciembre en Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes en la provincia de Hubei. En ese momento, los casos se centraron en el mercado de mariscos del sur de China Huanan de Wuhan. Los funcionarios locales de salud informaron que los pacientes con el virus eran "principalmente personal comercial y compradores", donde se venden productos del mar y animales como pájaros y conejos. Los investigadores en China descartaron rápidamente los patógenos conocidos como la causa probable. Y la hipótesis principal era que un virus nuevo aún por identificar se había extendido a los humanos desde uno de los animales en el mercado.

El pasado 9 de enero, la emisora ​​estatal de TV dio a conocer que muchas de las personas que se habían enfermado dieron positivo para un nuevo virus, el 2019-nCoV. Dos días después, los científicos en China compartieron la secuencia genética del nuevo virus , y la OMS aplaudió los esfuerzos de China. Esta transparencia fue un contraste con el brote de SARS de 2003, cuando China fue muy criticada por retener información sobre el brote durante demasiado tiempo y el virus finalmente mató a 774 personas e infectó a más de 8.000.

Si bien las autoridades chinas todavía creen que el brote de 2019-nCoV puede haber comenzado en el mercado, con animales que transmiten el virus directamente a los humanos, el 20 de enero confirmaron que la transmisión de persona a persona también está ocurriendo. Un día después, la Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental dijo en Twitter que la propagación puede implicar una transmisión de persona a persona "sostenida" , lo que significa que el virus puede transmitirse fácilmente de una persona a otra en lugar de una sola persona enferma a otros contactos cercanos. Sabiendo eso, "el alcance de este brote se expande masivamente", dijo Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance, una organización de investigación de salud global de Estados Unidos que trabaja en China.

2- A la hora de hablar de infectados y de casos fatales, hasta el 21 de enero, 298 personas se habían enfermado en China, más precisamente en las ciudades de Wuhan, Shanghai, Guangdong y Beijing. Mientras que han aparecido casos en viajeros a Tailandia, Japón, Taiwán y Corea del Sur. Por su parte, en Filipinas y en Australia están monitoreando algunos casos sospechosos. En tanto, las personas que murieron por el virus, hasta el momento, son seis, aunque sostienen que el costo real puede ser mucho mayor.

Los investigadores que han modelado el potencial del brote en Hong Kong y el Reino Unido sugieren que probablemente haya muchos más casos no detectados: entre 1.300 y 1.700 . El riesgo de propagación rápida aumenta en este momento, ya que cientos de millones comienzan a viajar esta semana para el Año Nuevo Lunar de China, que se celebra el 25 de enero.

3- La propagación del virus también está en la mira. Todavía no se sabe a ciencia cierta en qué se propaga o qué tan fácil es atrapar el 2019-nCoV. Sí se conoce que es parte de una gran familia de virus llamados coronavirus, los cuales infectan principalmente a los mamíferos, incluidos los murciélagos. Los coronavirus atacan el sistema respiratorio, a veces apuntando a las células profundas dentro de los pulmones. Se sabe que solo siete, incluidos 2019-nCoV, SARS y MERS, se transmiten a los humanos.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades , los coronavirus humanos se transmiten más comúnmente a través del aire al toser y estornudar; del contacto personal cercano, incluyendo tocar y estrechar la mano; de tocar un objeto o superficie con el virus, luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos; de la contaminación fecal, aunque este caso es más raro que ocurra.

Otro dato certero es que al menos 15 trabajadores de la salud han sido infectados. "Es inusual contraer infecciones de los trabajadores de la salud en los brotes", explicó Tom Inglesby, director del Centro de Seguridad de la Salud de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins. "Siempre es una señal de alarma cuando eso sucede", agregó, porque significa que el virus puede transmitirse fácilmente.

4- ¿Cuáles son los síntomas? Dos de los siete coronavirus que infectan a los humanos, SARS y MERS, pueden causar neumonía severa e incluso la muerte. El resto conduce a síntomas más leves, como un resfrío común. En este momento no está claro dónde el 2019-nCoV cae en ese espectro.

Hasta ahora, los principales síntomas informados son fiebre seguida de dificultad para respirar, dijo la OMS . Las radiografías de tórax han mostrado en ambos pulmones signos de neumonía, la cual si bien es conocida cabe la pena aclarar que se trata de una infección en los pulmones que puede ser causada por una variedad de organismos como bacterias, hongos, virus e incluso parásitos. Los alvéolos pulmonares se inflaman y se llenan de líquido o pus en lugar de aire.

Se informó que de los 298 infectados, casi 230 están siendo tratados en el hospital. Entre ellos, alrededor de 60 casos están gravemente enfermos. Otros que están enfermos se han recuperado o han sido enviados a casa desde el hospital. Es posible que haya muchas más personas con el virus que tienen síntomas muy leves o que son asintomáticos, dijo el Dr. Jeremy Farrar, director de Wellcome Trust, una organización benéfica de investigación centrada en la salud global. Si ese es el caso, y hay miles llevando 2019-nCoV mientras que solo unas pocas personas han muerto, este brote se verá más leve.

Por otro lado, se resalta que es posible que este virus termine comportándose como el SARS, dijo Inglesby, que mata a uno de cada 10 pacientes infectados. Con el SARS, "vimos una propagación sustancial en los entornos de atención médica donde los trabajadores de la salud se enfermaron durante la atención de los pacientes", por ejemplo. "Este es un brote muy grave con el potencial de una transmisión generalizada", agregó.

5- Se habla de una posible emergencia de salud pública global, pero.. ¿qué tiene que pasar para que finalmente se decrete ese estado? Formalmente, una emergencia de salud pública de interés nacional, o PHEIC, pronunciada "falsa", se define como "un evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una coordinación internacional". Lo cierto es que la realidad indica que es una herramienta política que la OMS utiliza para hacer sonar la alarma sobre una enfermedad grave que ha tomado por sorpresa al mundo y pone en peligro la salud de las personas. Su objetivo es atraer la atención inmediata de los países, impulsar los recursos y evitar que la enfermedad se propague más allá de las fronteras.

Una consideración clave al declarar un PHEIC es si la amenaza de la enfermedad es lo suficientemente grave como para arriesgar que los países promulguen restricciones de viaje y comercio. Las declaraciones pueden ser devastadoras para las economías locales y a menudo se asocian con pérdidas económicas. Entonces no se toman a la ligera. De hecho, la OMS sólo ha declarado una emergencia de salud pública cinco veces desde que se promulgó el Reglamento Sanitario Internacional, que rige las respuestas de emergencia de salud global, en 2007. La primera vez fue en 2009, con el brote de la pandemia de gripe porcina H1N1. La segunda fue en mayo de 2014, cuando la polio apareció nuevamente, amenazando el esfuerzo de erradicación. La tercera, en agosto de 2014, cuando se produjo el brote de ébola en África occidental. El cuarto estaba relacionado con el zika en 2016. Y el quinto fue otro brote de ébola que está en curso en la República Democrática del Congo .

La reunión del comité de emergencia que se llevará a cabo mañana tendrá que acordar que un brote cumple con esa definición formal: que es extraordinario, representa un alto riesgo para otros países y requiere una respuesta global inmediata y coordinada. Inglesby, por ejemplo, cree que ya cumple con esa definición. “Los criterios para un PHEIC parecen haberse cumplido: el virus está propagado internacionalmente, con el potencial de propagarse aún más. Es nuevo. Está causando una enfermedad grave ".

6- Por último, pero no de menor rigor, preocupa que haya muchas preguntas sin respuestas. No se conoce qué animal porta el virus, cómo se propaga exactamente, con qué facilidad se propaga entre las personas, qué tan mortal es o la variedad de síntomas que puede causar. Tampoco cuán vulnerables eran las personas que murieron a la neumonía (muchos fueron ancianos con condiciones de salud subyacentes, lo que sugeriría que este virus puede no ser un asesino en masa).

En Estados Unidos han declarado que "el riesgo de 2019-nCoV para el público estadounidense se considera bajo". Pero la Aduana y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional comenzaron a detectar el virus en tres aeropuertos el 17 de enero. A los viajeros de Wuhan que llegan a los aeropuertos de San Francisco, Nueva York y Los Ángeles se les puede tomar la temperatura y pedirles que completen un cuestionario de síntomas. Aunque eso no significa que los funcionarios de ese país esperan una avalancha de casos. Son las principales ciudades de China y sus alrededores las que están en mayor riesgo, según un artículo publicado el 14 de enero en el Journal of Travel Medicine. Los principales destinos de viaje fuera de Wuhan, y la mayoría en riesgo de casos, incluyen Bangkok, Hong Kong, Tokio y Taipei.

Pero es probable que haya algunos casos en Estados Unidos, dijo Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, en una conferencia de prensa. "Espero que veamos más casos, y creo que es muy plausible que haya al menos un caso en los Estados Unidos".