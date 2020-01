Malestar entre los vecinos de Plaza Malvinas por "descontrol nocturno" en la zona

Los vecinos que viven en las inmediaciones de Plaza Malvinas manifestaron en las últimas semanas su malestar hacia la Comuna porque consideran que "no les interesa lo que nos pasa". Según denunciaron, por las noches, sobre todo los fines de semana, la zona se convierte en un “verdadero infierno con el que es imposible convivir. Esto lleva tres años y ya hay gente que está al límite de su paciencia”, expresaron en diálogo con EL DÍA.



A pesar de los reclamos que publicó este diario y las denuncias correspondientes, aseguran que nada cambió el fin de semana pasado y que se repitieron las "picadas de autos y motos, música a todo volumen desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada o más, decenas de chicos y chicas alcoholizados, las ramblas, veredas y calles literalmente tomadas. Nadie tomó nota. Nadie hizo nada. De modo que ahora, lo que no hace la Municipalidad lo vamos a hacer nosotros”, lanzó Hernán, como introducción a las acciones que van a adoptar de ahora en más.



“En primer lugar -contó Juan, otro vecino del barrio-, vamos a hacer un petitorio y recorreremos todo el perímetro de la plaza (19, 20, 50, 54) para que lo firmen, pues de estas noches de descontrol absoluto no se salva casi nadie”, aseveró.



Y de inmediato acotó: “Si no responden, iniciaremos acciones legales. Vamos a denunciarlos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Porque no es posible que durante tanto tiempo, con semejante situación en torno a una de las principales plazas de la Ciudad, no se tome ninguna medida”, enfatizó.



También tienen ‘en carpeta’ contactarse con los ex combatientes de Malvinas, que más de una vez han alzado su voz por el pésimo estado del sector detinado a homenajear a los caídos en la guerra, así como con organizaciones que trabajan sobre la seguridad vial y el Colegio de Fonoaudiólogos, que “cuenta con estudios sobre los efectos para la salud de la contaminación sonora”, explicaron.



Finalmente, remarcaron que las llamadas a los números 147 de la Comuna y al 911 no han dado resultados. “En el 147 te dicen que van a avisarle a Tránsito (ahora Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano) y te dan un número de reclamo. Y ahí queda”, indicaron.