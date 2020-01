Otro motociclista muerto en una jornada cargada de siniestros viales

La Región sumó otra persona fallecida por un siniestro vial a pocas horas de la muerte de un hombre de 49 años, de nacionalidad colombiana, en 52 y 115. Este nuevo hecho ocurrió en la zona del Cementerio platense y tuvo como víctima fatal a Luis Lurbe, de 28 años.

En un primer momento se ignoraban las causas de la colisión, que tuvo lugar pasado el mediodía de ayer. Se presumía que el joven había perdido el control de vehículo e impactado luego contra un Chevrolet Prisma que se encontraba estacionado y sin ocupantes.

No obstante, la filmación de una cámara de seguridad particular, instalada en una propiedad de la cuadra de 72 y 132 donde sucedió el incidente, aportó un dato clave para los investigadores. En las imágenes se puede observar que no se trató de un accidente, sino que el choque fue motivado por la mala maniobra de un conductor.

Lurbe conducía su moto, una Honda Wave, por la mano derecha de la calle. Delante de él circulaba una Ford Ranger blanca, que sin aviso dobló hacia el cordón y obligó al motociclista a esquivarlo para evitar el impacto. Sin embargo, el rodado golpeó con fuerza contra el auto aparcado y Lurbe salió despedido hacia atrás.

Sin casco, su cabeza impactó contra el cemento y perdió la vida en el acto. El estruendo fue tal que varias personas salieron de sus casas a observar lo ocurrido.

En tanto, la causa fue caratulada como “homicidio culposo”. Se trata de la séptima persona fallecida en lo que va del año por siniestros viales en el año.

Cabe recordar que el sábado pasado Miguel Rosas Costo perdió el control de su Yamaha FZ y terminó dando contra un árbol en 52 y 115. En ese marco, recibió un fuerte golpe en su cabeza que le habría provocado la muerte de manera casi inmediata.

DOBLÓ Y CHOCÓ A OTRO AUTO

Por otra parte, en la noche del lunes un Peugeot 206 negro protagonizó accidente cuando iba por calle 3, giró de manera amplia en sentido Avenida 44, y chocó a otro vehículo que se encontraba estacionado.

Tras observar lo ocurrido, agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) local dieron aviso al 911 y en el lugar se montó un operativo para retirar los coches siniestrados.

MANEJABA BORRACHO POR LA 131

Por último, la Policía detuvo a un sujeto por manejar presuntamente ebrio. El episodio sucedió en las últimas horas en 131 y calle 52, y también fue advertido por las cámaras de seguridad de la comuna.

Luego de alertar a las autoridades, un móvil con agentes de tránsito detuvieron a la camioneta Ford F-100 y posteriormente a su conductor que realizaba maniobras peligrosas.

Cuando se le efectuó el test de alcoholemia al sujeto, éste dio positivo. Por ese motivo se procedió a incautar el rodado y demorar al propietario.