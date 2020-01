Tras el anuncio, los bonos en dólares cayeron 0,8% y en pesos un 2,3 %

Los principales bonos -tanto en dólares como en pesos - cerraron en baja este miércoles, luego de que la Provincia de Buenos Aires extendió hasta el 31 de enero el plazo de consentimiento para diferir el pago Bono BP21.



También incidió el tema de la convocatoria de la Cámara de Diputados al ministro de Economía, Martín Guzman, para explicar detalles del plan de reestructuración de la deuda externa argentina, que envió al Congreso de la Nación.



Los títulos en dólares terminaron con caídas de hasta un 0,8 por ciento, tal es el caso del Bonar 2020; mientras que los bonos en pesos cedieron hasta 2,3 por ciento.



Voceros de Guzmán explicaron que el proyecto de ley enviado al Congreso se trata de “un programa macroeconómico fiscal en donde la política monetaria y la fiscal están coordinadas, algo que no ocurrió con anterioridad”.

El aumento del riesgo país



El martes se conoció tras el cierre del mercado que la agencia calificadora S&P Global Ratings bajó a “default selectivo” (SD) su nota para la deuda argentina en moneda local pero mantuvo en “CCC-C” y con perspectiva negativa la deuda en moneda extranjera.



La degradación fue decidida un día después que el gobierno canjeó voluntariamente bonos en pesos que vencían entre febrero y abril por dos títulos nuevos que vencerán entre septiembre y diciembre. Ahora , la nueva calificación CCC+C “refleja una profunda vulnerabilidad del crédito y alto riesgo de no pago”, indicó S&P. En este contexto, el riesgo país sube un 3,8% (74 unidades) a 1.989 puntos básicos.



“Este indicador está cada vez más cerca de los 2.000 puntos que se creía que se habían dejado atrás en las semanas anteriores. Se presume que hasta que la situación no se estabilice, la medición no podrá experimentar una baja sostenida, mientra tanto solamente podría reaccionar a buenas noticias y ver bajas momentáneas hasta que se reestructuren la deuda y encuentre un piso dependiendo de lo logrado en ese campo”, destacó Joaquín Candia, de Rava Bursátil.



La bolsa avanzó 1,2%



En el segmento de la renta variable, el índice accionario líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) avanzó un 1,2 por ciento, a 44.002 unidades.



Las principales subas fueron registradas por las acciones de Banco Macro (3,7 por ciento), Pampa Energía (3,3 por ciento) y Transportadora de Gas del Norte (3,1 por ciento); mientras que las bajas más importantes fueron anotadas por los títulos de Aluar (2,4 por ciento), Tenaris (1,4por ciento) y BYMA (0,8 por ciento). En simultáneo, los bonos de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York subieron hasta casi un 6 por ciento.