El calor y la falta de agua, un combo explosivo en barrios de la Región

En medio de una jornada en la que se pronostican más de 30º de temperatura (Lea: El calor y la humedad van a...), desde muy temprano se multiplican los reclamos por falta de agua y baja presión en distintos barrios de la Región.

Incluso en Berisso, los vecinos decidieron cortar la calle para reclamar por las fallas de un suministro vital. "No damos más", se quejaron los manifestantes del barrio Santa Teresita que hicieron el piquete en Montevideo y 66. El desvío de quienes quieren transitar por esa zona es por la calle 3 de abril, un camino "abandonado" que está plagado de pozos que lo hacen intransitable, se quejaron los automovilistas.

En tanto, en La Granja padecen el mismo problema. José tiene 87 años y aseguró que hace 3 días que no tiene agua en su casa de 153 y 520. "Con este calor sin agua no se puede vivir. Los platenses queremos saber por qué razón no hay agua en la Ciudad, cuál es el motivo", se quejó indignado. También contó que se las rebuscará en medio de las altas temperaturas: "Unos amigos me trajeron bidones, yo también salgo a comprar agua y gaseosa, pero así no se puede. De todas formas el drama más grande es el baño".

En Gonnet, una zona que ya se acostumbró a padecer esta problemática, también sufría esta mañana la falta del suministro que provee Absa. "Casi siempre se corta 10 horas por día", sostuvo Héctor Demkura, quien vive en la zona de 16 y 493. Y su bronca es aún mayor ya que "cuando uno llama dicen que no saben qué pasa en esta zona ni saben cuándo va a volver el agua". Luego agregó: "No pueden cortar el agua con más de 30 grados y una sensación térmica que va a ser aún peor. Soy una persona mayor y necesito agua para ducharme, para refrescarme".

Por otro lado, se comunicó a través del WhatsApp de EL DIA (+5492214779896) María Elisa Castria, quien aseguró que desde ayer a las 17 en 15 y 42 no tienen agua "ni para tomar ni para higienizarnos, ni lavar ropa". Además contó que necesitan imperiosamente el suministro ya que "somos hipertensos. Que alguien me diga qué hago por que no se aguanta más esta situación". Por otro lado manifestó que paga 1.800 pesos a Absa "para un servicio que es deficiente".

La zona de 529 y 30 está en la misma situación. "Es el segundo día que estamos sin una gota agua", se quejó Pablo, quien además recalcó que "es una vergüenza porque Absa no da respuestas". Ana Lía Lustig, de 4 y 519, también dijo que "hace varios días" no sale una gota de las canillas..

En la zona del Parque Saavedra, en tanto, "nuevamente estamos sin presión de agua", manifestó Dora, quien además sostuvo: "Dónde están las autoridades pertinentes que no dan solución. Falta de respeto. Los usuarios debemos unirnos y dejar de pagar.¿ El Defensor del Pueblo, el Intendente, a dónde están?".