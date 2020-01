Tras agonizar 10 días, murió el joven que fue quemado por otro en Tolosa

Después de agonizar diez días en terapia intensiva del hospital de Gonnet, Braian Rodrigo Genazzi murió ayer a la madrugada como consecuencia de las gravísimas heridas que sufrió al ser quemado por otro joven en una esquina de Tolosa. El acusado, apodado “Macana” (en un primer momento trascendió que le decían El Maldito), está detenido desde el 24 de enero, aunque su situación procesal se complicó ahora con el cambio de carátula. Ya no enfrenta cargos por “tentativa de homicidio” sino por “homicidio”, además del delito de “coacción”, ya que le imputan haber amenazado a los testigos que vieron el ataque y trataban de ayudar a Braian.

“No vamos a parar hasta saber lo que pasó y el nombre de todos los que estuvieron cuando prendieron fuego a Braian”, dijo ayer a este diario -con la voz quebrada- su hermano Juan. Molesto con el hospital porque “nadie fue capaz de avisarnos apenas murió mi hermano”, confirmó que a pesar de las intimidaciones el testigo clave “ya contó todo y lo identificó” a Macana, con quien Braian, dijo, “nunca tuvo problemas”.

El cuerpo de Gennazi fue alojado en la morgue para que en las próximas horas sea sometido a una operación de autopsia.

Ya son diez las personas asesinadas en casos ocurridos en lo que va de 2020 en la Región (ver aparte).

EL DÍA DEL CUMPLEAÑOS

El ataque sucedió el 16 de enero, horas después de que Braian cumplió 27 años. De lunes a viernes trabajaba como seguridad en una compañía de seguros que tiene sede en capital federal, pero ese miércoles decidió no viajar para encontrarse con amigos y cenar con su familia.

Según contaron a este diario su madre y sus hermanas, a las 5 de la tarde Braian salió de su casa en El Mercadito; pasó primero por lo de María, una amiga del barrio, y luego caminó hasta lo de un primo. Desde entonces y hasta la 1.20 de la madrugada del jueves, aproximadamente, mantuvo contacto con sus allegados por medio del celular. No fue a cenar, pero sus familiares supusieron que se había quedado en la casa de algún amigo.

Un mensaje que una de sus hermanas recibió a la madrugada a través de WhatsApp los puso al tanto de la terrible novedad. Un conocido que trabaja en la panadería de 522 entre 116 y 117 -la cuadra donde pasó todo- le comunicaba a Magali que a Braian lo habían prendido fuego.

El periplo de esa tarde noche puede reconstruirse en base a los testimonios de amigos y primos a los que la víctima visitó en sus casas o encontró en la calle. No hay elementos para suponer que haya estado en otro barrio que no fuera El Churrasco o El Mercadito, pero no se sabe por qué el agresor lo roció con combustible y lo prendió fuego. “Mi hermano estaba solo; había otros ahí, pero él no se metió con este flaco, que llegó en bicicleta”, dijo ayer su hermano Juan.

El acusado, identificado oficialmente como Facundo “Macana” Estrella, de 25 años, se negó a declarar cuando el fiscal Álvaro Garganta lo indagó después de que policías de la Sexta lo capturaron en Ensenada. Se suponía que el incidente había sido grabado por la cámara de seguridad de un comercio que está en la cuadra del hecho, pero “no graba desde hace un año”, aclaró Juan.

Braian sufrió quemaduras en el 70 por ciento del cuerpo. Y no resistió. El acusado de matarlo tiene antecedentes por robo, aunque los cargos de ahora son mucho más graves. La familia de la víctima promete no parar hasta obtener Justicia.