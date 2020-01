Hasta siempre, Kobe

El mundo del deporte se sacudió en la jornada de ayer por una noticia que dejó atónitos a todos, dejando un vacío enorme. A los 41 años, Kobe Bryant falleció producto de un trágico accidente aéreo, que terminó con su helicóptero precipitándose a tierra, terminando con su vida y la de otros ocho acompañantes, incluyendo a su hija, Gianna María, también basquetbolista, de 13 años.

El incidente tuvo lugar, cerca de las 10.00 de la mañana (15.00 de Argentina), en la localidad de Calabasas, estado de California, cerca de Las Virginias Road, “al sur del camino Agoura”, según reportó la cadena televisiva TMZ.

Se estima que Bryant, campeón de la NBA en cinco oportunidades, se dirigía hacia la conocida ‘Mamba Academy’, el centro de entrenamiento deportivo para jóvenes atletas que él mismo había ideado a fines de 2018.

EL RESPETO A NIVEL MUNDIAL

Desde Diego Maradona y Lionel Messi, pasando por Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Michael Jordan e incluso Barack Obama y Donald Trump, todos utilizaron sus redes sociales para dejar en claro el shock que produjo la trágica muerte de una leyenda del deporte.

Utilizando una imagen del ex basquetbolista con alas, el DT del Lobo escribió: “Se van todos los buenos. Hasta la vista, Leyenda”.

Lionel Messi, por su parte, manifestó en su cuenta de Instagram: “Fue un placer conocerte y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos”.

Ginóbili, muy golpeado y sorprendido por la trágica noticia, sólo atinó a expresar: “Devastado”.

Scola, otro de los que compartió años de rivalidad con Bryant, fue efusivo, sin ocultar el dolor: “No lo puedo creer...Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia...Que día de mierda”.

Otro de los que se manifestó fue su gran mentor y modelo a seguir, Michael Jordan. El maestro impensado de Kobe Bryant emitió un comunicado en el que explicó: “Estoy en shock por la trágica noticia de la muerte de Kobe y Gianna. No hay palabras para describir el dolor que siento. Yo amaba a Kobe, era como un hermano pequeño para mí. Hablábamos seguido y extrañaré mucho esas conversaciones. Era un competidor feroz, uno de los más grandes jugadores y una fuerza creativa. Kobe también fue un papá increíble, que amaba a su familia profundamente y estaba muy orgulloso del amor de su hija por el baloncesto”, destacó MJ.

Bryan tenía 41 años y se encontraba, junto a otros ocho tripulantes, rumbo a la Mamba Academy

Campeón con Bryant en Los Lakers en las temporadas 2000, 2001 y 2002, Shaquille O´neal también se manifestó en las redes sociales. El pivot expresó: “No hay palabras para expresar tanto dolor en este momento trágico. Perdí a mi sobrina Gigi y a mi amigo, mi hermano y mi compañero en la conquista de campeonatos. Te amo y te extrañaré”, fueron las palabras de Shaq.

HOMENAJES DURANTE LA JORNADA

Además de las sentidas palabras para con la trágica muerte de la estrella, en la noche de ayer se dieron situaciones que sirvieron de homenaje a la memoria de Kobe Bryant.

En el partido que disputaron San Antonio y Toronto en Texas, los equipos consumieron las primeras dos posesiones sin atacar ni defender. De esta manera, tanto para los Spurs como para los Raptors, los 24 primeros segundos de juego transcurrieron sin acción, en una clara alusión al número 24, dorsal con el Bryant se retiró hace algunas temporadas. Misma situación se repitió en el cruce entre New Orleans Pelicans y Boston Celtics, al igual que en varios juegos más.

El Madison Square Garden, mítico estadio de los New York Knicks, no sólo acompañó la noche con un minuto de silencio, sino que las luces exteriores pasaron del naranja y azul característico, al violeta y oro de los Lakers.

En tanto, en el encuentro entre Denver y Houston, que comenzó con un minuto de silencio, la nota la dio Tyson Chandler, pivot de los Rockets que, con el juego en marcha, no pudo contener las lágrimas en el banco de los relevos. Otro que no pudo contener las lágrimas fue Trae Young, la joven estrella de Atlanta Hawks. El base incluso cambió su clásico dorsal número 11 y ayer jugó con la 8, la camiseta de Bryant antes de la “24”.

Donovan Mitchell, escolta de Utah Jazz, utilizó su cuenta de Twitter para pedirle a la NBA que retire el número 24 de todos los equipos, para que nunca más se pueda volver a usar dicho número, en otra muestra de respeto a la figura de Kobe Bryant.

LEBRON JAMES, MUY GOLPEADO

La máxima estrella de la NBA, hoy en los Lakers, LeBron James, fue filmado en el aeropuerto tras regresar a la ciudad. El alero no pudo contener las lágrimas, y en un video casero se lo vio muy golpeado, sin comprender lo sucedido.

CIENTOS DE FANÁTICOS SE ACERCARON AL STAPLES CENTER

Conocida la triste noticia, fanáticos de los Lakers y de Bryant, se acercaron a las inmediaciones del estadio en Los Ángeles para rendir distintos tributos y homenajes a la estrella.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.