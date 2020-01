Las últimas imágenes del helicóptero de Kobe Bryant volando antes de desenlace fatal

Un vecino de Glendale, California, capturó las últimas imágenes del helicóptero donde iba Kobe Bryant, su hija Gianna, y otras 7 personas. Le llamó la atención que la aeronave daba vueltas en círculo sobre su casa. pic.twitter.com/HY2SQPJ8GP — GALO BAIRD (@GaloBairdTV) January 28, 2020

Un vecino de Glendale, California, filmó el mañana del domingo un helicóptero que daba vueltas en círculo sobre su casa. Supo después de su triste privilegio: capturó las últimas imágenes de la nave en la que volaban Kobe Bryant, su hija Gianna de 13 años y otras siete personas, antes del accidente que les costó la vida.

“Trato de fotografiar o grabar en video todas las cosas extrañas que suceden sobre mi casa en Glendale, California. Desafortunadamente, esta mañana no me di cuenta que estaba filmando el helicóptero de Kober Bryant, su hija y otros, 31 minutos antes del accidente. RIP”, escribió el usuario de Twitter @theironlydreams junto al breve video en el que se ve el Sikorsky S-76B que trasladaba a la ex estrella de la NBA y sus acompañantes por el cielo Los Ángeles en la neblinosa y fatídica mañana del domingo.