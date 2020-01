El "Mellizo" salió a bancar a Macri y le deseó "felicidades" por su nuevo cargo en la FIFA

En medio de la polémica que se desató en el mundo del fútbol por la designación del ex presidente de la Nación Mauricio Macri como titular de la Fundación FIFA, el ex DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto salió a brindar su apoyo al ex mandatario.

A contramano de los mensajes que hicieron públicos el DT de Gimnasia Diego Armando Maradona, la Superliga, la AFA, el presidente de River Rodolfo D'Onofrio y el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, entre otros, el Mellizo optó por desearle felicidades a Macri por el nombramiento que fue oficializado por Gianni Infantino, titular del entre rector del fútbol mundial.

"Muchas felicidades a Mauricio Macri por su nuevo cargo como Presidente Ejecutivo de la Fundación FIFA" dijo el entrenador de Los Ángeles Galaxy en su cuenta de Twitter.

La Fundación FIFA se creó en 2018 como entidad independiente respaldada por la FIFA, con el objetivo de contribuir a la promoción de un cambio social positivo.