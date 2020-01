Moyano: "No creo que Pablo Pérez continúe en Independiente"

El presidente de Independiente, Hugo Moyano, puso hoy en duda la continuidad del mediocampista Pablo Pérez en el club luego de su expulsión en el partido del domingo ante Boca Juniors por la 18va. fecha de la Superliga.



"No creo que siga siendo jugador de Independiente, está suspendido ahora", respondió Moyano ante la consulta de TyC Sports sobre la situación del volante rosarino.



Ante una nueva pregunta sobre el futuro inmediato de Pérez, el mandatario agregó que "seguro no" continuará en el "rojo".



Con estas declaraciones que brindó durante su ingreso a las oficinas de la Superliga en Puerto Madero, Moyano confirmó las versiones del enojo de la dirigencia con Pérez por la tarjeta roja en La Bombonera, por la que se perdería el clásico con Racing Club de la 19na. fecha el domingo 9 de febrero.



Incluso, el ex Boca Juniors ya recibió una propuesta económica para finiquitar la relación laboral, que vence en 18 meses, pero respondió negativamente por medio de su representante, Carlos Bilicich.



El rosarino, de 34 años, llegó a Independiente en enero de 2019 desde Boca Juniors y en total disputó 33 partidos, convirtió dos goles y fue expulsado dos veces.



Durante la pretemporada, el ex Málaga de España fue sondeado por Newell's Old Boys de Rosario, club del cual surgió, pero afirmó que decidió quedarse en Independiente "para revertir la situación".



Luego de un flojo debut en el comienzo de año en la derrota ante River (2-1) en el Libertadores de América, Pérez mejoró el nivel en el duelo ante Boca pero insólitamente fue expulsado a los 31 minutos del segundo tiempo tras una dura falta sobre el colombiano Jorman Campuzano.