El sobrino de Fort "no se detuvo", dicen familiares de las víctimas fatales del accidente

Familiares de las víctimas fatales del accidente por el cual Thomas Alan Fort, sobrino del fallecido millonario Ricardo Fort, se encuentra imputado por el delito de "doble homicidio culposo triplemente agravado y dobles lesiones culposas agravadas", aseguraron que "no se detuvo a asistirlos tras chocarlos con su camioneta".



El hecho ocurrió el 5 de enero a las 4.15, en el kilómetro 24 de la Panamericana, sentido Capital Federal, cuando un Volkswagen perdió el control, se estrelló contra el guardarrail de la derecha y fallecieron dos de sus cinco ocupantes.



Oscar, conductor del vehículo embestido por Fort, esposo y padre de las víctimas fatales, relató en C5N que ellos "circulaban tranquilos" por Panamericana y que la camioneta venía "rápido y haciendo luces" y que les "tocó bocina antes de chocarlos".



"Cerré los ojos porque me asusté pero el auto rebotaba como una pelota de ping pong y no recuerdo mucho", lamentó y pidió que "se haga justicia".



Por su parte, Daniela, hija de Oscar y sobreviviente del accidente en el que fallecieron su mamá y su hermana, contó que tuvieron que realizar una rifa para recaudar dinero para poder operarse porque sufrió tres fracturas de clavícula, pelvis, y sacro. "Me tuvieron que operar dos veces y tengo placas y tornillos", dijo.



"Vi que nos tocó una camioneta oscura y perdimos el control, después no recuerdo nada", agregó.



Además ambos expresaron que se enteraron por los medios que quien los había chocado "era famoso" y remarcaron que no paró en ningún momento a asistirlos.



"Bajé del auto como podía y pedir auxilio hasta que un auto para para asistirnos", agregó Oscar.



En el vehículo también viajaba Jorge, novio de una de las víctimas fatales, quien dijo recordar solo algunas cosas por "el golpe que sufrió en la cabeza".



"Fue terrible lo que pasó, me acuerdo ver por el espejo una camioneta", contó.



Thomas Alan Fort fue imputado ayer por la fiscal a cargo de la investigación, María Virginia Toso, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Don Torcuato, del delito de "doble homicidio culposo triplemente agravado y dobles lesiones culposas agravadas".