El virus chino no para de cobrarse vidas: suman 132 los muertos y 6 mil los infectados

Al menos 132 personas murieron hasta el momento en China a causa del coronavirus, en tanto casi 5.974 contrajeron el virus, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad del gigante asiático, en tanto otros países como Japón, Alemania, Malasia y Emiratos Árabes también informan la presencia de personas con la enfermedad.



Según el informe diario del organismo, actualizado a las 00.00 hora local, el número de pacientes en estado grave se sitúa en 1.239, mientras que 103 personas superaron la enfermedad y fueron dadas de alta, publicó la agencia de noticias EFE.



Durante la jornada del martes se registraron 26 muertes, 1.459 casos confirmados, se agravó el estado de 263 pacientes y se curaron otros 43.



Por su parte, el Ministerio de Salud de Emiratos Árabes Unidos (EAU) confirmó hoy los primeros casos del coronavirus en ese país árabe en los miembros de una familia que llegó de China.



En un comunicado difundido por la agencia estatal WAM, el ministerio aseguró que "el estado de salud de los infectados es estable", permanecen en observación y su situación general "no es motivo de preocupación", aunque no especificó cuántas personas fueron infectadas por el coronavirus.



En tanto, las autoridades de Malasia confirmaron hoy tres nuevos contagios en su país de coronavirus de Wuhan, lo que eleva a siete el número total de casos.



El Ministerio de Salud de ese país indicó en un comunicado que los nuevos infectados son una niña de 4 años, un varón de 52 y la madre de dos pacientes confirmados con anterioridad, y apuntó que los siete infectados son turistas procedentes de China.



Anoche, las autoridades sanitarias alemanas confirmaron otros tres casos de contagio con coronavirus, supuestamente relacionados con la primera infección de un paciente de 33 años en Baviera, contraída por contacto con una mujer procedente de China.



El Ministerio de Sanidad bávaro informó de esos nuevos casos, que se suman al contagio confirmado la madrugada pasada y que se originó por el contacto con una colega procedente de Shangai que se encontraba de visita de trabajo Alemania.



También el gobierno japonés había confirmado ayer el primer caso de contagio del nuevo coronavirus que se produjo aparentemente dentro del país, y que afecta al conductor de un autobús que había transportado a turistas procedentes de la ciudad china de Wuhan, lo que elevaba a seis el número de personas con el virus dentro de Japón.



Hasta el momento, América latina no tiene ningún caso confirmado.



El coronavirus de Wuhan, ciudad del centro de China que es el epicentro del brote, es similar al que causó el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) en 2003 o el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) en 2012 y provoca síntomas parecidos a un resfriado, aunque puede también degenerar en una neumonía grave.