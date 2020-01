Con los rugbiers en el penal, la investigación y el dolor siguen

Los diez teléfonos celulares secuestrados en la causa por el crimen de Fernando Báez Sosa (19) en Villa Gesell aportarán más de 4 terabytes de información que, luego, deberá ser analizada por los investigadores para tratar de obtener precisiones sobre la participación y el rol de cada uno de los imputados, informaron fuentes judiciales.

Los expertos de la División de Operaciones Técnicas de la Agencia Regional de la Policía Federal Argentina, con sede en Mar del Plata, comenzaron a extraer la información de los teléfonos el lunes y continuarán al menos hasta hoy.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, estimó que el resultado preliminar del peritaje podría llegar a la fiscalía recién mañana para iniciar la segunda etapa “que es de análisis”. La fiscal de Gesell Verónica Zamboni, a cargo de la investigación del homicidio ocurrido frente al boliche “Le Brique” dispuso que se obtengan imágenes, conversaciones o elementos que puedan precisar el grado de intervención o no de cada uno de los rugbiers. Eso incluye información que haya sido eliminada.

Los peritos recibieron seis teléfonos iPhone, dos Huawei y un Motorola, que fueron secuestrados durante el allanamiento que se hizo pocas horas después del crimen, en la vivienda que alquilaban.

Las fuentes aseguraron que los equipos más difíciles de desbloquear, por “el grado de encriptación”, eran los iPhone pero que todos ellos fueron abiertos. Entre ellos se encuentra el iPhone negro de Máximo Thomsen (20), sindicado como autor de las patadas mortales, quien decidió no entregar la clave de acceso, igual que los otros.

El único del grupo cuyo celular no fue localizado fue el de Ayrton Viollaz (20), acusado de ser “partícipe necesario” en el crimen. El décimo dispositivo es el de Pablo Ventura (21), un Samsung S10 que fue desbloqueado con la clave que el propio imputado brindó a la fiscal tras su liberación. Pablo volvió antenoche a Zárate, con su familia, y los vecinos lo recibieron entre aplausos. Su padre, el farmacéutico José María Ventura, adelantó que demandará a los que involucraron a Pablo: “No les va a salir gratis porque mi pibe estuvo en cana”, dijo.

Los diez rugbiers -Thomsen, Viollaz; Lucas (18) y Luciano Pertossi (18), Matías Benicelli (20), Alejo Milanesi (20); Juan Pedro Guarino (19); Enzo Comelli (19); Blas Cinalli (18), y Ciro Pertossi (19)- fueron trasladados ayer a la Unidad 6 de Dolores, a donde llegaron a las 6.06 de la mañana. Tras la revisión médica de rutina y la admisión administrativa, quedaron alojados en el sector de alcaidía. Hay allí cinco cuchetas y un baño que deberán compartir, mientras los abogados que representan a los padres de Fernando -encabezados por Fernando Burlando- esperan que se quiebre el pacto de silencio que parecen haber sellado el 18 de enero.

En las últimas horas la novia de Fernando, Julieta Rossi, los calificó de “asesinos, no hay otra forma de verlos. Mataron sin piedad a una persona totalmente inocente. Va más allá de lo que les hayan enseñado en sus casas o en su deporte”.

“Tienen 18 años y saben perfectamente lo que estaban haciendo, no hace falta que tu mamá venga y te diga: - Corazón, mirá, te cuento, no podés matar a alguien a la salida de un boliche a golpes”, sostuvo. Consultada sobre el traslado a la cárcel de Dolores, Julieta pidió “que (a los acusados) no les pase lo mismo (que a su novio) porque no podemos pedir que se termine la violencia incitando a más violencia”.

Por otra parte, a través de las redes sociales se están organizando movilizaciones en diferentes plazas del país para pedir justicia por el asesinato de Fernando. Será mañana. Julieta asistirá con sus amigos al encuentro convocado en Parque Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, a las 18.

Por último se refirió a los padres de su novio: “Conociéndolos, sé que están como pueden, era su único hijo. Están destrozados. Sé que fueron al cementerio a verlo dos veces, pero les cuesta porque es horrible pensar que la persona que más querés está dentro de un cajón, es inimaginable”, manifestó.

“Yo voy todos los días al cementerio”, finalizó Julieta.