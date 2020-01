Arranca la paritaria nacional: para Baradel "cuando escuchan, no tiene que haber conflicto"

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Roberto Baradel, aseveró hoy que "cuando hay gobiernos que escuchan y dan respuestas, no tendría que haber conflicto conflicto con el inicio de clases", al referirse al comienzo de la paritaria nacional docente.



En declaraciones formuladas a radio La Red, el dirigente gremial celebró el restablecimiento de esa instancia de negociación y debate, y evaluó que se trata de un hecho "muy importante porque le vuelve a dar centralidad a la educación y la establece como prioridad".



A partir de las 15, se reunirán en el Palacio Sarmiento las autoridades del Ministerio de Educación nacional, los dirigentes de los cinco gremios docentes -Ctera, Uda, Amet, Cea y Sadop- y representantes de las veinticuatro provincias (Lea: Reabre la paritaria nacional).



Baradel, que también es secretario adjunto de la Centra de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), explicó que "la discusión es establecer pisos salariales para mejorar los sueldos de varias provincias" y aclaró que, si éstas no pueden pagar, en ese piso "la Nación las tiene que asistir".



Cuando se le preguntó cuál será el piso salarial que los sindicatos de maestros buscarán conseguir, Baradel expuso: "Hoy empiezan las negociaciones; después nos tendremos que reunir todos los gremios y hacer un planteo conjunto sobre ese tema".



"El incentivo docente es un trayecto de salario que aporta la Nación y va a los docentes de todo el país", apuntó y dijo que, a la vez, en el encuentro previsto para esta tarde se discutirá "un programa de actualización y formación docente, infraestructura y política socioeducativa".



Finalmente, rechazó que los gremios hayan sido "duros" con el gobierno anterior y recordó que el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal "decidieron atacar a los docentes e intentaron deslegitimar la educación pública". "Macri dijo que los chicos 'caen' en la escuela pública y Vidal que no era justo que el Estado invirtiera para que los pobres pudieran ir a la universidad. Nos cerraron las puertas de la gobernación", expuso. "No fuimos duros con el gobierno de Cambiemos. Ellos fueron duros con nosotros y nosotros nos defendimos", finalizó.

"Hoy es un día fundacional"

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, calificó de "fundacional" el día de hoy, puesto que el Gobierno va a "reinstitucionalizar la paritaria nacional docente", lo que implica "romper la lógica del conflicto y transitar la lógica de los consensos". "Hoy es un día fundacional donde vamos a reinstitucionalizar la paritaria nacional docente, lo que implica transitar un camino que busca romper la lógica del conflicto y transitar la lógica de los consensos", definió el funcionario.

El ministro puntualizó que en la reunión prevista para las 15 en la sede de la cartera las autoridades van a "escuchar las posiciones de los cinco sindicatos nacionales y de las 24 jurisdicciones educativas" y que "probablemente en 15 días" se volverán a "a encontrar para arribar a los acuerdos que estamos necesitando". El funcionario consideró que la paritaria nacional es "un ejercicio necesario para acordar los salarios, pero también el camino que debe transitar nuestro sistema educativo para que vuelva a ser el espacio de ruptura de las profundas desigualdades que atraviesa la Argentina".

Trotta también remarcó que la paritaria permitirá "escucharnos entre todos priorizando, como plantea el Presidente (Alberto Fernández) la necesidad de empezar por los olvidados y los que están con mayor vulnerablidad". Sobre si propondrán un piso salarial, Trotta respondió -en otro reportaje, brindado a El Destape Radio- que existen "muchas asimetrías en las distintas regiones" por lo cual "hay muchas cuestiones para discutir" y que se hará "en el marco de crisis fiscal que tiene la Argentina, pero donde también todos compartimos la necesidad de priorizar la educación".

El titular del área educativa adelantó que se van a "constituir comisiones de trabajo" y que el objetivo es "analizar la educación en las distintas regiones, llevar adelante una agenda de formación docente y analizar los planes que estamos utilizando". "El objetivo es volver a cumplir la ley de educación nacional, la ley de educación técnica y la de financiamiento educativo porque no estamos cumpliendo hoy el nivel de inversión del 6 por ciento del PBI, que se venía cumpliendo en el 2015", recordó.

Trotta agregó que "a partir del 2016 empezó un proceso de declive de inversión" y que hoy "estamos en un nivel del 4,8 de inversión del PBI". Además, adelantó que la intención es poder, "inclusive, iniciar un nuevo debate de una ley de educación superior y un esquema de planificación donde, si se pueden, considerar también la creación de más universidades".