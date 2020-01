“Son chicos de bien, estudian, trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas”

En las últimas horas algunos allegados a los diez rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa salieron a hablar por distintos medios, o a través de las redes. Una de ellas es Karen, novia de Lucas Pertossi.

“Los chicos son tranquilos”, sentenció la chica en diálogo con Telenoche (Canal Trece). Haciendo una cerrada defensa del grupo, aseguró que “no son así como los describen, son chicos de bien. Estudian y trabajan y no tienen tiempo para meterse en problemas”, dijo ante la consulta sobre otras peleas que les atribuyen en Zárate, donde todos viven. A la hora de hablar sobre el momento en que Fernando es asesinado, Karen expresó que no estuvo allí: “No puedo hablar porque no sé qué pasó”, dijo primero y luego afirmó que nunca vio a su novio en alguna situación similar: “Nunca lo vi así, ellos no son agresivos. No dudo de nada porque sé cómo son los chicos. Lucas (Pertossi) no es agresivo. Nunca imaginé tener un novio preso”.

Por otro lado, en las últimas horas un mensaje que se viralizó por las redes desde una cuenta en Twitter generó un fuerte repudio, ya que se declaraba en favor de los acusados de matar al joven.

A partir de varios tuits, la cuenta @RugbiersZarate calificó al fatal ataque de “una travesura de chicos”.

“Sus familias los esperan, a los 10. Fue una travesura de chicos, se les fue la mano, pero la perpetua no va a solucionar nada. #Rugby #Rugbiers #Zarate #BuenosAires #Argentina”, fue uno los mensajes que expresó.

Los usuarios apuntaron contra el polémico perfil. “Travesura de chicos? Se les fue la mano? Que HDP”, “Travesura? Leí los primeros 10 tuits y me sangran los ojos. Debería ir preso el que maneja esta cuenta también.”, fueron algunas respuestas.